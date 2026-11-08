Mất con vì tai nạn, cha 'săn' xe tải vi phạm ở ngã tư Trung Quốc

Sau khi con gái 9 tuổi tử vong trong vụ va chạm với xe ben chở quá tải, người cha ở Trung Quốc gác công việc, ngày ngày đến các nút giao thông ghi lại vi phạm của xe tải hạng nặng.

Hiện trường tai nạn ngày 1/8. Ảnh: Sohu.

Ngày 2/11, phiên tòa xét xử vụ tai nạn xe ben khiến bé gái 9 tuổi tử vong ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) thu hút sự chú ý. Nam tài xế họ Chu không nhận tội và không thể hiện sự hối hận. Người này cho rằng vợ nạn nhân là anh Ngô Chí Thịnh, tự lái xe lao vào phương tiện của mình. Thái độ của tài xế khiến nhiều người bức xúc, theo SCMP.

Anh Ngô cho biết sẽ khởi kiện dân sự đối với tài xế, công ty bảo hiểm của chiếc xe, đơn vị thi công và doanh nghiệp vận tải để yêu cầu bồi thường.

Tai nạn xảy ra vào ngày 1/8. Vợ anh Ngô Chí Thịnh chở 2 con gái bằng xe máy điện qua một ngã tư ở tỉnh Giang Tây, miền đông nam Trung Quốc. Khi chiếc xe đang di chuyển, một xe ben rẽ vào đường và tông trúng 3 mẹ con. Con gái lớn của anh, bé Tử Kim (9 tuổi) tử vong tại chỗ. Vợ anh và con gái út 5 tuổi bị thương.

Khi vội vã đến hiện trường, anh Ngô nhìn thấy tài xế xe ben vẫn đứng cạnh phương tiện, đi dép lê. Cách đó không xa, vợ anh đau đớn khóc nức nở, trong khi cô con gái nhỏ liên tục gọi tên chị gái.

Tai nạn với xe tải hạng nặng khiến con gái của anh Ngô ra đi mãi mãi. Ảnh: QQ.com.

Theo SCMP, kết quả điều tra của cảnh sát xác định chiếc xe ben chở hàng vượt tải trọng cho phép 92%, đồng thời hệ thống phanh gặp lỗi. Tài xế họ Chu bị xác định hoàn toàn có lỗi trong vụ tai nạn.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công ty vận tải và đơn vị thi công liên quan, với lý do chưa có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội.

Không đồng tình với kết quả này, anh Ngô tạm gác công việc kinh doanh, dành toàn bộ thời gian theo dõi và ghi nhận những phương tiện chở hàng vi phạm luật giao thông.

Ngày qua ngày, người cha có mặt tại các nút giao đông đúc gần trường học, sân chơi để theo dõi xe ben, xe trộn bê tông và xe tải chở hàng. Anh ghi hình những hành vi như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chở quá tải, che khuất biển số hoặc vận chuyển hàng hóa sai quy định.

Đến nay, anh đã ghi nhận hơn 20 trường hợp xe tải hạng nặng vi phạm, gửi video đến lực lượng cảnh sát giao thông và đăng tải lên mạng xã hội.

Truyền thông Trung Quốc gọi anh là người tố giác vi phạm vì lợi ích cộng đồng. Tuy nhiên, anh Ngô cho rằng mình chỉ là một công dân bình thường, muốn cảnh báo người dân và cơ quan chức năng về những nguy hiểm trên đường phố.

"Nếu tài xế tuân thủ nghiêm quy định, dừng hẳn xe trước khi rẽ phải, con tôi đã không mất mạng", anh nói.

Theo Viện Dữ liệu lớn Tư pháp Trung Quốc, xe tải hạng nặng liên quan đến 32% số vụ tai nạn giao thông gây chết người hoặc thương tích tại nước này. Chở quá tải, chạy quá tốc độ và tài xế mệt mỏi là những nguyên nhân hàng đầu.

Tự tính toán dựa trên tải trọng cho phép, anh Ngô cho biết chiếc xe ben gây tai nạn đã chở vượt tải 92%, với khối lượng hàng hóa tương đương khoảng 2.000 lần trọng lượng cơ thể con gái anh.

Trước đây, vào mỗi dịp Ngày của Cha, bé Tử Kim thường gửi cho bố những tấm thiệp điện tử với lời nhắn ca ngợi anh là người cha tuyệt vời, chỗ dựa vững chắc của gia đình. Những kỷ niệm ấy vẫn in đậm trong tâm trí người đàn ông sau biến cố.

Vụ việc nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ thương cảm với gia đình nạn nhân, đồng thời lên tiếng về những nguy hiểm từ xe tải chở quá tải.

"Tên Tử Kim của cô bé được đặt theo một điển tích trong Kinh Thi. Chỉ nghe cái tên cũng đủ thấy em được gia đình yêu thương đến nhường nào", một tài khoản bình luận.

"Tôi hy vọng gia đình có thể dần vượt qua nỗi đau, dành tình yêu thương cho cô con gái còn lại và tìm thấy sức mạnh để tiếp tục cuộc sống", một người khác viết.