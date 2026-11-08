Sức hút khó ngờ của người độc hại

Sự tự tin, duyên dáng và hài hước có thể giúp một người ghi điểm trong buổi hẹn đầu tiên, nhưng chưa chắc phản ánh tính cách thật của họ. Ảnh: César O'neill/Pexels .

Một nghiên cứu về hẹn hò tốc độ cho thấy những người có một số đặc điểm tính cách tiêu cực lại có tỷ lệ được đối phương đồng ý gặp lần 2 cao hơn.

Trong buổi hẹn đầu tiên, ai cũng mong gặp một người duyên dáng, tự tin và biết cách trò chuyện. Tuy nhiên, không phải lúc nào vẻ ngoài cuốn hút cũng đi cùng những phẩm chất tốt trong một mối quan hệ.

Vậy điều gì khiến những người có mặt tối trong tính cách vẫn dễ tạo ấn tượng tốt trong những cuộc gặp ngắn ngủi? Và liệu sức hút ban đầu có đồng nghĩa với khả năng xây dựng một mối quan hệ lâu dài?

Điều tạo nên sức hút trong buổi hẹn đầu

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Alabama (Mỹ) muốn tìm hiểu cách những người có xu hướng thao túng, ít đồng cảm và thích gây tổn thương cho người khác thể hiện trong các buổi hẹn hò, theo VICE.

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Research in Personality, 129 sinh viên đại học dị tính hoàn thành bảng câu hỏi đánh giá tính cách trước khi tham gia các buổi hẹn hò tốc độ.

Ở mỗi lượt gặp kéo dài 3 phút, người tham gia đánh giá đối phương dựa trên những đặc điểm như khiếu hài hước, sự tử tế và ngoại hình. Sau đó, họ quyết định có muốn gặp lại người này hay không.

Kết quả cho thấy những người có điểm số cao hơn ở nhóm đặc điểm tính cách tiêu cực có tỷ lệ được chọn cho buổi hẹn thứ 2 cao hơn. Cụ thể, 53% trong nhóm có điểm số cao về xu hướng thao túng và lạnh lùng nhận được lời đồng ý gặp lại, so với 43% ở nhóm có điểm số dưới mức trung bình.

Một nhóm khác có xu hướng thích gây đau đớn hoặc khó chịu cho người khác cũng đạt kết quả tương tự, với 54% được đối phương lựa chọn lần nữa. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm có điểm số thấp hơn là 42%.

Tác giả / Tác phẩm Trong vòng vây của những kẻ thái nhân cách

Đáng chú ý, những người này thường được đối phương đánh giá là hấp dẫn, hài hước và cởi mở. Các nhà nghiên cứu cho rằng họ có thể dễ giữ bình tĩnh hơn trong những tình huống giao tiếp xã hội không thoải mái.

Điều này có thể mang lại lợi thế trong các buổi hẹn hò tốc độ, khi hai người xa lạ chỉ có 3 phút để trò chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, sự tự tin và khả năng duy trì cuộc hội thoại có thể ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu của đối phương.

Trong cuốn Trong vòng vây của những kẻ thái nhân cách, Thomas Erikson phân tích cách một số người có đặc điểm tính cách tiêu cực sử dụng sự duyên dáng và khả năng giao tiếp để tạo thiện cảm, gây ảnh hưởng đến người xung quanh.

Qua đó, tác giả giúp độc giả chú ý hơn đến những biểu hiện ẩn sau vẻ ngoài cuốn hút. Điều này cũng gợi mở một góc nhìn về kết quả nghiên cứu khi một người có thể tạo ấn tượng tốt trong lần đầu gặp gỡ nhưng chưa chắc sở hữu những phẩm chất cần thiết cho một mối quan hệ lành mạnh.

Mối liên hệ giữa những đặc điểm tính cách này và khả năng tạo sức hút bề ngoài đã được các nhà tâm lý học nghiên cứu từ lâu. Khả năng tạo thiện cảm, sự tự tin và vẻ ngoài cuốn hút cũng là những yếu tố được đề cập trong các công cụ đánh giá đặc điểm nhân cách.

Một nghiên cứu về hẹn hò tốc độ năm 2016 cũng ghi nhận mối liên hệ giữa một số đặc điểm tính cách tiêu cực và khả năng được chọn gặp lại. Tuy nhiên, kết quả này chỉ xuất hiện ở nữ giới, không phải nam giới.

Sức hút ban đầu không đồng nghĩa mối quan hệ lâu dài

Việc tạo được sức hút trong 3 phút đầu gặp gỡ không đồng nghĩa với khả năng duy trì một mối quan hệ trong 6 tháng hay lâu hơn.

Một nghiên cứu của Đại học Emory (Mỹ), với gần 700 người tham gia, cho thấy phần lớn mọi người ít quan tâm đến những đặc điểm tính cách tiêu cực khi mô tả hình mẫu bạn đời lý tưởng. Những người có một số đặc điểm liên quan đến rối loạn nhân cách thường dễ chấp nhận những phẩm chất tương tự ở đối phương hơn.

Một số người có đặc điểm tính cách tiêu cực vẫn dễ tạo thiện cảm và được đối phương lựa chọn cho buổi hẹn thứ hai. Ảnh: Khoa Võ/Pexels.

Những khía cạnh phức tạp trong tính cách con người cũng được Jon Ronson đề cập trong cuốn Tâm Lý Học Biến Thái - Những Kẻ Thái Nhân Cách.

Tác giả tìm hiểu về những người có đặc điểm nhân cách khác thường, cách nhận diện và những biểu hiện của họ trong đời sống. Cuốn sách giúp độc giả có thêm góc nhìn về khoảng cách giữa vẻ ngoài một người thể hiện và những đặc điểm tâm lý bên trong.

Nghiên cứu của Đại học Alabama cũng có một số giới hạn. Nhóm tham gia tương đối nhỏ và không có ai được chẩn đoán lâm sàng dựa trên các bảng câu hỏi trong nghiên cứu.

Bên cạnh đó, những cuộc trò chuyện kéo dài ba phút khó giúp một người hiểu rõ cách đối phương cư xử khi tức giận, thất vọng hoặc bị từ chối.

Vì vậy, khả năng tạo ấn tượng tốt trong buổi hẹn đầu tiên chưa đủ để đánh giá một người có phù hợp với mối quan hệ lâu dài hay không. Sự duyên dáng và tự tin có thể giúp cuộc gặp trở nên thú vị, nhưng một mối quan hệ lành mạnh vẫn cần sự đồng cảm từ cả hai phía.