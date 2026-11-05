Dấu hiệu bạn nên cắt đứt ngay với một người

Khi một mối quan hệ mang đến nhiều lo âu hơn sự an ủi, nhiều căng thẳng hơn niềm vui, đó là dấu hiệu cần được nhìn nhận nghiêm túc. Ảnh: Andy Lee/Pexels.

Không phải mối quan hệ nào cũng cần duy trì bằng mọi giá. Khi sự hiện diện của một người liên tục mang đến lo âu, căng thẳng thay vì bình yên, đến lúc bạn cần nhìn lại.

Xã hội thường khuyên chúng ta phải giữ một số người bên cạnh bằng mọi giá, bất kể cách họ đối xử với mình. Đó có thể là người thân trong gia đình hay những người bạn cũ lâu năm. Thời gian gắn bó đôi khi được xem như lý do đủ lớn để duy trì một mối quan hệ.

Vì cảm giác trách nhiệm, chúng ta tiếp tục ở bên những người khiến mình tổn thương, căng thẳng và kiệt sức. Chúng ta sợ việc rời đi sẽ biến mình thành người vô tình, phụ bạc quá khứ.

Tuy nhiên, bạn không có nghĩa vụ giữ ai đó trong cuộc đời chỉ vì họ đã ở đó từ lâu. Quan hệ huyết thống hay những kỷ niệm chung cũng không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận sự đối xử gây tổn thương.

Trong cuốn Thoát khỏi mối quan hệ độc hại , tác giả Đinh Duệ, đạo diễn kiêm biên kịch truyền thông, xây dựng nhiều tình huống minh họa từ những xung đột trong đời sống để lý giải nguyên nhân khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng, tổn thương. Thông qua đó, tác giả giúp người đọc nhận diện vấn đề, học cách đối diện với bất đồng và tìm hướng hóa giải phù hợp.

Nếu bạn nhận ra mối quan hệ thực sự độc hại, hãy “đối diện” và “phản kháng” để thấy mình trưởng thành hơn. Ảnh: NetaBooks.

Cuốn sách cũng nhấn mạnh việc giành lại quyền chủ động trong các mối quan hệ thân mật, đồng thời giúp mỗi người bình tĩnh hơn khi ứng xử trong những tình huống xã giao. Thay vì né tránh mọi xung đột hoặc cam chịu sự đối xử không phù hợp, người đọc được khuyến khích nhìn nhận vấn đề và tìm cách bảo vệ giới hạn cá nhân.

Bởi duy trì một mối quan hệ không có nghĩa là phải chấp nhận mọi tổn thương. Đôi khi, điều cần thiết không phải cố gắng níu kéo mà là đủ dũng cảm để đối diện, thay đổi cách tương tác hoặc chủ động tạo khoảng cách khi không còn lựa chọn nào phù hợp hơn.

Bạn không cần sự đồng tình của mọi người để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình. Tình thân, tình bạn hay những năm tháng gắn bó đều đáng trân trọng, nhưng không nên trở thành cái cớ buộc một người phải tiếp tục ở trong mối quan hệ khiến họ đau khổ.

Nữ tác giả Desiree Peralta, một lập trình viên, cũng chỉ ra những dấu hiệu báo động cho thấy một mối quan hệ không nên giữ lại dù đã gắn bó nhiều năm.

Khi một người trở thành nguồn cơn lo âu thay vì chỗ dựa

Maurice là thành viên thân thiết trong gia đình, đã gắn bó với Desiree Peralta gần như suốt cuộc đời. Anh từng đồng hành cùng cô trong cả những thời điểm khó khăn lẫn hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, vài năm gần đây, cô nhận thấy anh có những thay đổi trong hành vi, với một số biểu hiện tự luyến mà trước đó cô thường bỏ qua.

Những tổn thương tích tụ theo thời gian khiến cô dần cảm thấy khó chịu, thậm chí ác cảm với người từng rất thân thiết. Đáng chú ý, mỗi khi nghĩ đến việc gặp gỡ Maurice, cô lại cảm thấy lo lắng, phải chuẩn bị tâm lý trước nhiều ngày.

Đó là lúc Desiree nhận ra mối quan hệ đã có vấn đề. Những người thực sự mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống thường khiến chúng ta cảm thấy thoải mái, được an ủi và mong chờ gặp gỡ, thay vì nơm nớp lo sợ trước mỗi cuộc hẹn.

Khi một mối quan hệ mang đến nhiều lo âu hơn sự an ủi, nhiều căng thẳng hơn niềm vui, đó là dấu hiệu cần được nhìn nhận nghiêm túc. Thời gian quen biết hay những kỷ niệm đẹp không thể xóa đi thực tế rằng sự hiện diện của người ấy đang khiến bạn tổn thương.

Với Maurice, tình cảm và quá khứ chung vẫn còn, nhưng không đủ để bù đắp những áp lực mà anh gây ra. Desiree nhận ra mình đang phải duy trì một mối quan hệ khiến bản thân đau khổ nhiều hơn hạnh phúc.

Sự né tránh có thể là dấu hiệu mối quan hệ rạn nứt

Trước khi chủ động quyết định cắt đứt liên lạc, đôi khi chúng ta đã vô thức tìm cách tránh xa một người. Ta ngại nghe điện thoại, cảm thấy nhẹ nhõm khi cuộc hẹn bị hủy hoặc liên tục viện lý do để không phải gặp mặt.

Những phản ứng này có thể xuất hiện trước khi chúng ta thực sự nhận ra vấn đề. Một phần trong chúng ta đã cảm nhận được mối quan hệ không còn lành mạnh, dù lý trí vẫn cố níu kéo vì tình cảm, kỷ niệm hoặc cảm giác nghĩa vụ.

Vì vậy, hãy chú ý đến những người mà bạn thường xuyên tìm cách né tránh. Tin nhắn của ai khiến bạn ngại trả lời? Lời mời gặp gỡ của ai khiến bạn cảm thấy nặng nề? Sự vắng mặt của ai lại khiến bạn nhẹ nhõm?

Sự né tránh không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với một mối quan hệ đã đổ vỡ, nhưng nếu tình trạng này lặp đi lặp lại, đó có thể là tín hiệu cho thấy bạn đang gặp vấn đề trong mối quan hệ ấy.

Quá khứ không thể là lý do để chấp nhận những tổn thương kéo dài trong hiện tại. Ảnh: Minh Tran/Pexels.

Mối quan hệ tốt đẹp nên mang lại bình yên

Chúng ta đôi khi mặc định rằng tình cảm luôn đi kèm với hy sinh, chịu đựng và tha thứ, rằng những người càng thân thiết càng có quyền làm tổn thương mình. Nhưng sự gần gũi không đồng nghĩa với việc một người được phép liên tục gây đau khổ cho người khác.

Những người hiện diện trong cuộc sống nên mang đến điều tích cực. Đó là những người khiến bạn cảm thấy thoải mái khi được là chính mình, có thể chia sẻ, trò chuyện và nhận được sự động viên. Sau mỗi lần gặp gỡ, bạn cảm thấy vui vẻ, được tiếp thêm năng lượng thay vì kiệt sức.

Tất nhiên, không có mối quan hệ nào hoàn hảo. Ngay cả những người thân thiết nhất cũng có lúc bất đồng, thất vọng hoặc vô tình làm tổn thương nhau. Điều quan trọng là cảm xúc chủ đạo mà mối quan hệ mang lại vẫn phải tích cực.

Vấn đề là nhiều người vẫn tiếp tục duy trì một mối quan hệ chỉ vì đã quen biết lâu năm, vì đối phương là người thân hoặc vì cảm thấy mình mắc nợ họ. Nhưng quá khứ không thể là lý do để chấp nhận những tổn thương kéo dài trong hiện tại.

Bình yên quan trọng hơn mọi nghĩa vụ

Quyết định ngừng liên lạc với một người thân thiết lâu năm chưa bao giờ dễ dàng. Tuy nhiên, Desiree nhận ra mình lựa chọn đúng khi cảm giác lo âu dần biến mất sau khi không còn gặp Maurice. Cô không phải tiếp tục chuẩn bị tâm lý, tìm lý do né tránh hay chịu đựng những cuộc gặp khiến bản thân căng thẳng.

Sự nhẹ nhõm ấy giúp cô hiểu rằng đôi khi, khoảng cách lại là điều cần thiết để bảo vệ bản thân.

Khi một người liên tục lấy đi sự bình yên, khiến bạn lo lắng mỗi khi nghĩ đến việc gặp mặt, đó là lúc cần xem xét lại mối quan hệ. Đối phương có phải người thân hay không, hai người đã quen biết bao lâu hoặc từng có những kỷ niệm đẹp thế nào đều không nên là lý do duy nhất để bạn tiếp tục chịu đựng.