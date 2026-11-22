Từng nổi tiếng nhờ hành trình sống sót kỳ diệu khi sinh non, hà mã Fiona qua đời sau khi nuốt phải chiếc mũ len, mắc sâu trong ruột, khiến các bác sĩ không thể cứu chữa.

Khách tham quan vườn thú để lại hoa và thiệp tưởng nhớ hà mã Fiona. Ảnh: Sam Greene/The Enquirer/Imagn Images/Reuters.

Ngày 19/11, Vườn thú Cincinnati (Mỹ) thông báo hà mã Fiona qua đời sau khoảng hai tuần nuốt phải một chiếc mũ len vô tình rơi vào khu vực sinh sống. Sự ra đi của con vật gần 10 tuổi khiến nhiều người yêu động vật trên thế giới tiếc thương.

"Chúng tôi vẫn đang rất sốc. Không ai nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Fiona đã chiến đấu đến khi không còn sức lực", Dave Jenike, Giám đốc Vườn thú Cincinnati, chia sẻ.

Fiona từng nổi tiếng từ khi chào đời vào năm 2017. Sinh non với cân nặng chỉ khoảng 13 kg, mức thấp kỷ lục đối với một con hà mã sơ sinh, nó gần như không thể đi lại, thậm chí không đủ sức đứng để bú mẹ.

Các nhân viên vườn thú đã thành lập "Đội Fiona", thay phiên chăm sóc và cho ăn suốt ngày đêm. Hành trình vượt qua giai đoạn nguy hiểm của Fiona khi đó thu hút hàng triệu người theo dõi, cổ vũ. Gần một thập kỷ sau, con hà mã được yêu mến lại đối mặt với tình huống nguy hiểm, lần này bắt nguồn từ một vật dụng tưởng chừng vô hại.

Chiếc mũ mắc sâu trong ruột

Theo Michelle Curley, Giám đốc truyền thông Vườn thú Cincinnati, sự cố xảy ra khi một chiếc mũ len được tung lên không trung phía trước khu vực nuôi hà mã.

Chiếc mũ mắc vào quạt trần, sau đó bị hất qua khe hở rộng khoảng 30 cm phía trên những ô kính quan sát cao 3,7 m, rơi vào nơi Fiona sinh sống. Con vật đã nuốt chiếc mũ.

Sau khi phát hiện sự việc, đội ngũ bác sĩ thú y cân nhắc các phương án điều trị. Tuy nhiên, họ xác định phẫu thuật mở với đường rạch dài trên cơ thể một con hà mã có kích thước như Fiona gần như chắc chắn sẽ khiến nó tử vong.

Trong video giải thích đăng trên mạng xã hội, vườn thú cho biết các bác sĩ quyết định chăm sóc hỗ trợ, hy vọng Fiona có thể tự đào thải dị vật qua đường tiêu hóa.

Bảo tàng và Đại sảnh Danh vọng Cincinnati Reds (Mỹ) trình chiếu hình ảnh tưởng nhớ Fiona. Ảnh: Vườn thú và Vườn thực vật Cincinnati.

Gabriella Flacke, bác sĩ thú y tại Vườn thú Miami, người tham gia tư vấn trường hợp của Fiona, giải thích rằng hà mã có lớp da đặc biệt dày. Đặc điểm này giúp giữ nhiệt và bảo vệ cơ thể, nhưng đồng thời khiến vết rạch phẫu thuật khó lành.

Dù được theo dõi và chăm sóc, Fiona không thể vượt qua tình trạng nguy hiểm. Nó qua đời khoảng hai tuần sau khi nuốt chiếc mũ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy dị vật mắc ở đoạn giữa ruột non, cách ngăn cuối cùng của dạ dày khoảng 7,6 m và cách điểm cuối đường ruột khoảng 15,2 m.

Mike Wenninger, Giám đốc phụ trách sức khỏe động vật tại Vườn thú Cincinnati, cho biết các bác sĩ không thể tiếp cận chiếc mũ bằng phương pháp nội soi đường tiêu hóa trên hoặc dưới.

"Không có phương pháp điều trị nào ngoài chăm sóc hỗ trợ có cơ hội thành công. Kết quả khám nghiệm cũng xác nhận rằng dù chăm sóc hỗ trợ đến mức nào, chúng tôi vẫn không thể cứu được Fiona", ông nói.

Theo bác sĩ Flacke, động vật trong vườn thú, đặc biệt là hà mã, tử vong vì nuốt dị vật không phải hiện tượng chưa từng xảy ra. Bà biết ít nhất hơn chục trường hợp tương tự tại các vườn thú trên thế giới. Một số con hà mã đột nhiên đổ bệnh, không rõ nguyên nhân rồi qua đời. Khi khám nghiệm, bác sĩ mới phát hiện ruột bị tắc bởi bóng, đồ chơi trẻ em hoặc những vật dụng khác.

Flacke giải thích khi có vật rơi xuống nước, các loài động vật như hà mã hay cá sấu thường tiến đến kiểm tra và có thể nuốt phải. Theo bà, việc thiết kế khu vực nuôi nhằm giúp du khách quan sát động vật ở khoảng cách gần cũng tiềm ẩn nguy cơ đồ vật vô tình rơi vào bên trong, dù không ai cố ý gây hại.

Jennifer Quammen, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Thú y Mỹ, cho rằng trường hợp của Fiona là lời nhắc nhở về trách nhiệm của du khách khi tham quan vườn thú.

"Một thứ tưởng chừng vô hại với con người lại có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với động vật", bà nói, đồng thời khuyến cáo mọi người giữ chắc tư trang, tuân thủ hàng rào an toàn và không để vật dụng rơi vào khu vực nuôi nhốt.

Hàng triệu người tiếc thương

Thông tin Fiona qua đời nhanh chóng khiến mạng xã hội tràn ngập những lời chia buồn. Nhiều người từng theo dõi con vật từ khi chào đời bày tỏ đau buồn, đồng thời tiếc nuối trước tai nạn dẫn đến cái chết của nó.

Ngày 20/11, Giám đốc Dave Jenike cho biết vườn thú nhận được nhiều lời động viên từ cộng đồng. Một số sân vận động, cây cầu và tòa nhà còn được thắp sáng bằng ánh đèn tím để tưởng nhớ Fiona.

"Sự ủng hộ từ khắp thế giới khiến tôi nhớ lại thời điểm mọi người cùng cầu mong Fiona sống sót. Nó đã vượt qua và mang đến cho chúng ta gần một thập kỷ đầy những nụ cười", ông chia sẻ.

Với những nhân viên trực tiếp chăm sóc Fiona, mất mát này càng khó nguôi ngoai. Jenna Wingate, người chăm sóc chính của Fiona, viết trên Instagram rằng cô cảm thấy như vừa mất đi một thành viên trong gia đình, một người bạn và con vật đặc biệt nhất từng làm thay đổi cuộc đời mình.

"Tôi cũng có cảm giác như đánh mất một phần bản thân. Tôi luôn nghĩ chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành và từng mỉm cười khi tưởng tượng đến lúc mình già đi, nghỉ hưu, còn Fiona vẫn ở đó", cô viết.

Hình ảnh Fiona xuất hiện khắp nhà Wingate, từ những bức ảnh treo tường, cốc cà phê đến áo phông. Cô cho biết không biết làm thế nào để nguôi ngoai khi những ký ức về con vật hiện diện ở bất cứ đâu. Với Wingate, Fiona là "một điều kỳ diệu trong hình hài hà mã".

Fiona khi ở vườn thú vào tháng 4/2025. Ảnh: Liz Dufour/Imagn Images/Reuters.

Một lời tiễn biệt đặc biệt khác đến từ Vườn thú San Antonio, nơi sinh sống của Timothy, con hà mã từng được người hâm mộ ghép đôi với Fiona.

Từ năm 2018, hai vườn thú đã xây dựng câu chuyện "tình yêu xa" giữa Timothy và Fiona thông qua những bức thư, món quà. Timothy thậm chí từng được sắp xếp một màn biểu diễn nhạc mariachi để chúc mừng sinh nhật Fiona.

Sau khi Fiona qua đời, Vườn thú San Antonio đăng bức thư tiễn biệt viết từ góc nhìn của Timothy. Trong đó, Fiona được gọi là con hà mã xinh đẹp nhất mà Timothy từng biết. Dù hai con vật chưa từng gặp nhau trực tiếp, bức thư khẳng định Fiona sẽ mãi được nhớ đến.

Sau sự việc, Vườn thú Cincinnati vẫn mở cửa nhưng tạm đóng khu vực nuôi hà mã Hippo Cove đến hết cuối tuần, để đội ngũ chăm sóc có thời gian và không gian cần thiết.

Theo Christina Gorsuch, Giám đốc chăm sóc động vật của vườn thú, những con hà mã còn lại, gồm mẹ Fiona là Bibi, em trai cùng mẹ khác cha Fritz và con đực Tucker, vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường.

"Rất khó biết chúng đang cảm thấy thế nào, nhưng hiện tại hành vi của chúng có vẻ không khác thường ngày", bà nói.