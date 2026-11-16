Thủ khoa thuế thú nhận gian lận rúng động ở Hàn Quốc

Đạt gần điểm tuyệt đối trong kỳ thi kế toán thuế tại Hàn Quốc, Han Won-seok thừa nhận dùng camera siêu nhỏ, điện thoại và AI để gian lận.

Han thú nhận hành vi gian lận trong một video đăng trên YouTube hôm 15/11.

Trong video đăng trên kênh YouTube của luật sư Lee Don-ho hôm 15/11, Han Won-seok (34 tuổi) công khai xin lỗi những người bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết đã gửi bản tường trình thừa nhận hành vi gian lận đến Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul.

"Tôi đã gian lận trong kỳ thi kế toán thuế. Tôi chân thành xin lỗi vì hành vi sai trái của mình đã gây tổn hại đến nhiều người", Han nói.

Vụ việc gây chú ý tại Hàn Quốc khi Han từng đạt 397,5/400 điểm ở vòng thi đầu tiên, chỉ trả lời sai một trong tổng số 160 câu hỏi. Trước khi Han thú nhận gian lận, thành tích gần như tuyệt đối này cũng từng khiến nhiều người nghi ngờ.

Chụp đề thi bằng camera siêu nhỏ, gửi AI giải đáp án

Theo The Korea Times, Han tham dự vòng đầu tiên của kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán thuế vào tháng 4, trả lời đúng 159/160 câu hỏi. Ba tháng sau, anh tiếp tục đạt 663/800 điểm trong vòng thi viết thứ hai và trở thành người có tổng thành tích cao nhất kỳ thi.

Điểm số của Han nhanh chóng gây tranh luận trên các diễn đàn trực tuyến. Một số chuyên gia, bao gồm kế toán thuế và luật sư thuế, cho rằng việc đạt điểm gần như tuyệt đối ở vòng đầu là điều rất khó xảy ra. Họ nghi ngờ thí sinh đã sử dụng kính thông minh tích hợp AI để gian lận.

Tuy nhiên, phương thức thực tế mà Han sử dụng không phải kính AI.

"Tôi dùng camera siêu nhỏ để chụp ảnh các câu hỏi, gửi chúng cho AI, sau đó kiểm tra đáp án trên điện thoại thông minh", anh thừa nhận trong video.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ siết chặt việc coi thi sau vụ việc của Han. Ảnh: Newsis.

Han cho biết đã sử dụng thiết bị điện tử và AI để gian lận ở cả hai vòng thi. Anh không công khai thêm các chi tiết kỹ thuật vì lo ngại người khác có thể bắt chước, nhưng cam kết cung cấp đầy đủ thông tin cho cảnh sát, bao gồm quá trình chuẩn bị và luyện tập trước khi thực hiện hành vi.

Đáng chú ý, Han còn thừa nhận sử dụng phương thức tương tự để gian lận trong vòng đầu tiên của kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán viên công chứng gần đây.

Trước khi thú nhận, Han từng phủ nhận các cáo buộc gian lận. Theo BBC, anh cho biết đã thay đổi quyết định sau khi nghĩ đến cảm xúc của thí sinh đứng thứ hai trong kỳ thi. Han cũng gửi lời xin lỗi đến những người đã vượt qua kỳ thi bằng năng lực thực sự, bởi vụ việc có thể khiến thành tích của họ bị đặt câu hỏi.

"Có vẻ vì tôi mà những thí sinh đỗ đạt khác cũng bị nghi ngờ", anh nói.

Giải thích động cơ gian lận, Han cho biết từng nghỉ việc tại một doanh nghiệp để tự kinh doanh nhưng gặp nhiều khó khăn. "Tôi muốn kiếm tiền và ghét cảm giác bản thân khiến cha mẹ thất vọng sau khi rời bỏ một công việc tốt", Han chia sẻ.

Anh hy vọng việc trở thành kế toán thuế có chứng chỉ hành nghề sẽ giúp cha mẹ tự hào. Tuy nhiên, nỗi lo không biết phải mất bao lâu mới có thể vượt qua kỳ thi khiến anh ngày càng bất an.

Giám thị không phát hiện dấu hiệu bất thường

Trước khi Han thừa nhận gian lận, Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRDK), đơn vị tổ chức kỳ thi, từng thông báo không tìm thấy bằng chứng cụ thể chứng minh các cáo buộc.

Bốn giám thị phụ trách giám sát Han trong hai vòng thi cũng khẳng định không nhận thấy hành vi đáng ngờ hay dấu hiệu gian lận nào. Những kết luận ban đầu đặt ra câu hỏi về hiệu quả giám sát tại các kỳ thi chứng chỉ quốc gia, đặc biệt khi thiết bị điện tử ngày càng nhỏ gọn và công nghệ AI có thể hỗ trợ giải đề thi, theo The Korea Times.

Sau khi kết quả được công bố, chính Han đăng điểm số lên một cộng đồng trực tuyến dành cho người học kế toán thuế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm vượt qua kỳ thi bằng cách tự học. Bài đăng thu hút sự chú ý, khiến những nghi vấn về thành tích của anh tiếp tục lan rộng.

Công nghệ gian lận thi cử bằng AI ngày càng tinh vi. Ảnh: News1.

Sau lời thú nhận, HRDK gửi lời xin lỗi vì không ngăn chặn được hành vi gian lận. Cơ quan này cho biết sẽ nộp đơn tố cáo hình sự Han về hành vi cản trở hoạt động nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với cảnh sát để làm rõ vụ việc và tăng cường quy trình tổ chức thi.

Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul xác nhận đã tiếp nhận bản thú nhận thông qua luật sư của Han và chuyển vụ việc cho bộ phận điều tra, cam kết xác minh nhanh chóng, nghiêm ngặt.

Vụ bê bối xảy ra ngay trước kỳ thi đánh giá năng lực đại học quốc gia (CSAT), một trong những kỳ thi quan trọng nhất đối với học sinh Hàn Quốc. Trước những lo ngại về gian lận bằng AI, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm rà soát biện pháp bảo đảm tính công bằng của các kỳ thi.

Ha Jun-kyung, Trưởng Văn phòng Chính sách Tổng thống Hàn Quốc, yêu cầu các cơ quan liên quan đánh giá mọi nguy cơ, đồng thời xem xét sử dụng các thiết bị như camera ảnh nhiệt để phát hiện hành vi gian lận.

"Tính công bằng của các kỳ thi gắn trực tiếp với niềm tin của công chúng và không hình thức gian lận nào có thể được dung thứ", ông nhấn mạnh.

Theo BBC, chính phủ Hàn Quốc cho biết những người bị phát hiện sử dụng AI để gian lận trong kỳ thi kế toán thuế sẽ bị thu hồi chứng chỉ và cấm dự thi lại trong 5 năm.

Những lo ngại về AI trong thi cử không chỉ xuất hiện ở kỳ thi này. Tháng trước, hai thí sinh đăng ký vào hai trường đại học ở Seoul bị phát hiện tìm cách sử dụng kính AI để gian lận trong kỳ thi tuyển sinh.

Dữ liệu từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng ghi nhận 4 trường hợp gian lận bằng kính AI tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong 12 tháng qua.