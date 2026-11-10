Cô gái Việt làm tiếp viên ở hãng bay Thái tử Saudi Arabia lập ra

Từng giảng dạy, làm biên dịch và kinh doanh tự do, Quỳnh Giao quyết định thử sức với nghề tiếp viên ở tuổi 31. Công việc tại Saudi Arabia đưa cô vào nhịp sống mới.

Năm 2025, sau một ngày bận rộn với công việc kinh doanh thời trang online, Hoàng Quỳnh Giao (31 tuổi, phường Biên Hòa, TP Đồng Nai) trở về nhà, nằm xem phim thì nhận được đường link tuyển dụng do một người chị gửi đến.

"Tôi nhấn vào xem rồi quyết định thử ứng tuyển. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm tiếp viên hàng không nên cũng không hy vọng gì nhiều", cô kể lại với Tri Thức - Znews.

Giao không ngờ lần thử sức ấy đưa mình từ công việc kinh doanh, giảng dạy ở Việt Nam đến vị trí tiếp viên của Riyadh Air (hãng hàng không được Thái tử Saudi Arabia - Mohammed bin Salman - tuyên bố thành lập vào năm 2023) cách nhà hơn 6.400 km.

Bắt đầu lại ở tuổi 31

Trước khi ứng tuyển vào hãng bay Riyadh Air, Quỳnh Giao từng giảng dạy tiếng Anh một năm tại trường THCS - THPT Bùi Thị Xuân (Đồng Nai). Ngoài giờ lên lớp, cô còn nhận biên dịch, phát thanh viên và tự kinh doanh.

"Khi đó, cuộc sống bận rộn và ổn định, nhưng tôi vẫn muốn trải nghiệm điều mới", cô cho hay.

Tháng 11/2025, khi biết Riyadh Air tuyển dụng tại Việt Nam, Giao quyết định thử sức. Cô gần như giữ kín chuyện ứng tuyển với gia đình vì không nghĩ có vượt qua các vòng tuyển chọn hay không.

Trong gần một tháng, Giao trải qua vòng thi trực tuyến bao gồm trắc nghiệm, trả lời câu hỏi ghi hình sẵn, kiểm tra tiếng Anh và phần phỏng vấn trực tiếp tại sự kiện tuyển dụng ở Hà Nội.

Theo Giao, cô đáp ứng điều kiện từ 21 tuổi, các tiêu chí cơ bản về ngoại hình và khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Trong quá trình tuyển dụng, hãng không chỉ đánh giá vốn từ hay ngữ pháp mà còn chú trọng cách ứng viên diễn đạt, tương tác và xử lý tình huống.

Quỳnh Giao chụp ảnh cùng đồng nghiệp từ các quốc gia khác nhau tại trụ sở Riyadh Air.

Với Giao, việc chưa từng làm tiếp viên hàng không không phải trở ngại lớn. Kinh nghiệm đứng lớp, thường xuyên giao tiếp với nhiều người và đảm nhiệm những công việc khác nhau giúp cô rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần phục vụ và khả năng ứng biến. Đây cũng là những điểm phù hợp với yêu cầu của hãng hàng không.

Khi biết con gái trúng tuyển và chuẩn bị sang Saudi Arabia, cha mẹ Giao vui mừng, ủng hộ. Bạn bè và đồng nghiệp cũng bất ngờ bởi cô đang có công việc và cuộc sống tương đối ổn định ở Việt Nam.

"Đây là cơ hội để con bước ra khỏi môi trường quen thuộc và khám phá một hướng đi mới", mẹ Giao nói.

Sau khi trúng tuyển, Giao sang Saudi Arabia tham gia khóa đào tạo kéo dài 3 tháng. Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh, với lượng kiến thức lớn cần tiếp thu trong thời gian ngắn. Phần khiến cô vất vả nhất là các quy trình an toàn và xử lý tình huống khẩn cấp.

"Tôi phải nắm rõ thuật ngữ chuyên ngành, ghi nhớ từng bước quy trình buồng lái và thực hiện chính xác", cô kể.

Qua 3 tháng đào tạo, Giao nhận ra công việc tiếp viên không chỉ là phục vụ hành khách hay giữ vẻ ngoài chỉn chu. Với cô, điều quan trọng nhất là góp phần bảo đảm an toàn trên mỗi chuyến bay. Tiếp viên phải nắm chắc quy trình, giữ tập trung và phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp để xử lý khi có tình huống phát sinh.

Giao cũng phải học cách giao tiếp với hành khách đến từ nhiều nền văn hóa, lắng nghe nhu cầu và giữ bình tĩnh trước những tình huống khác nhau. Ở tuổi 31, cô bắt đầu lại trong một lĩnh vực hoàn toàn mới, mang theo những kinh nghiệm từ nghề dạy học và sẵn sàng học thêm từng ngày.

Sống xa nhà 6.400 km

Trước khi vào Riyadh Air, Giao quen với nhịp làm việc ở trường học, nhận thêm việc biên dịch, phát thanh và kinh doanh tự do. Sau "cú rẽ", lịch sinh hoạt của cô thay đổi theo giờ bay: có ngày phải dậy từ sáng sớm, có hôm làm việc xuyên đêm.

Trước mỗi chuyến, Giao cùng tổ bay nghe phổ biến nhiệm vụ, kiểm tra các yêu cầu an toàn, an ninh, dịch vụ và rà soát khoang hành khách. Máy bay hạ cánh cũng chưa phải hết việc; tổ bay còn hoàn tất thủ tục, nên đôi khi cô về nhà muộn. Thiếu ngủ nhưng vẫn phải tập trung là một trong những áp lực của công việc.

Giao từng là phát thanh viên tại đài truyền hình địa phương ở Đồng Nai.

Sống cách gia đình hơn 6.400 km, Giao phải làm quen với khí hậu, lối sống và những chuẩn mực văn hóa ở Saudi Arabia, từ trang phục đến cách giao tiếp, ứng xử nơi công cộng.

Giao nhớ nhà nhất vào những dịp người thân sum họp. Để vơi bớt cảm giác xa quê, cô xây dựng cuộc sống mới bên những người bạn đồng hương và trân trọng mỗi lần có dịp về Việt Nam.

Công ty cũng có một số hỗ trợ giúp nhân viên ổn định cuộc sống tại Riyadh. Theo Giao, hãng bố trí chỗ ở, hỗ trợ chi phí điện, nước, Internet và đưa đón nhân viên. Thu nhập gồm lương cơ bản, tiền tính theo giờ bay và các khoản phụ cấp. Tiếp viên còn có bảo hiểm, vé bay ưu đãi và một vé khứ hồi miễn phí về quê mỗi năm.

Với Giao, được đến nhiều nơi là một phần hấp dẫn của công việc; những trải nghiệm và cuộc gặp gỡ trên hành trình cũng giúp cô mở rộng góc nhìn.