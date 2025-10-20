Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý do Chi Pu bật khóc nức nở

  • Thứ hai, 20/10/2025 15:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong tập 12 Sao nhập ngũ, Chi Pu xúc động bật khóc khi bố của cô - Đại tá Nguyễn Dũng Tuấn - bất ngờ ghé thăm đơn vị.

Trong trailer tập mới nhất của Sao nhập ngũ vừa được ê-kíp hé lộ, Chi Pu không giấu nổi xúc động khi được gặp bố - Đại tá Nguyễn Dũng Tuấn. Nữ ca sĩ tỏ ra bất ngờ và sau đó òa khóc khi thấy ông ghé thăm sư đoàn 325, đơn vị nơi cô cùng các đồng đội đang ghi hình.

Chi Pu xúc động khi gặp bố trong quân ngũ.

Sau phút giây bất ngờ, Chi Pu ôm lấy bố và bật khóc nức nở. Khoảnh khắc hai bố con Chi Pu tái ngộ trong quân ngũ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trên trang cá nhân, ca sĩ cho biết đã vỡ òa cảm xúc khi thấy bố ghé thăm: "Những ngày cuối huấn luyện mệt rã rời. Thấy 'đồng chí bố' xuất hiện ở sư đoàn 325, tinh thần lập tức hồi sinh. Lần đầu hai bố con cùng mặc quân phục, cùng ngồi ăn bữa cơm quân đội. Khoảnh khắc để đời ạ".

Sao nhập ngũ là chương trình truyền hình thực tế trong môi trường quân đội, với sự tham gia của dàn nhân vật là những người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực, từ ca sĩ, diễn viên, hoa hậu cho tới các streamer...

Chi Pu chia sẻ hình ảnh gặp bố ở Sao nhập ngũ.

Sao nhập ngũ 2025 thu hút số lượng người chơi đông nhất trong các mùa, với 30 nam, nữ nghệ sĩ gồm Độ Mixi, Huỳnh Anh, Bình An, Diệu Nhi, Hòa Minzy, Chi Pu, Linh Ngọc Đàm, Hương Giang, Kỳ Duyên, Huỳnh Lập, Thiên Ân, Duy Khánh, Anh Tú, Mạc Văn Khoa... Các tân binh của chương trình gồm Diệp Lâm Anh, Tăng Phúc, Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc...

Hiện tại, chương trình đã phát sóng 11 tập. Chi Pu là một trong số gương mặt nổi bật trong mùa năm nay. Cô được nhận xét lăn xả, hết mình với các nhiệm vụ trong chương trình.

