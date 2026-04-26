'Avatar 3' rời rạp

Phần 3 của thương hiệu khoa học viễn tưởng đình đám vừa khép lại hành trình tại rạp chiếu với doanh thu xấp xỉ 1,5 tỷ USD. Con số này khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối.

Theo Box Office Mojo, hành trình chiếu rạp của Avatar: Fire and Ash chính thức khép lại sau 4 tháng phát hành. Đứa con tinh thần của đạo diễn James Cameron đạt doanh thu 1,486 triệu USD trên toàn cầu. Trong đó, khoảng 400 triệu USD đến từ thị trường nội địa và gần 1,1 tỷ USD từ phòng vé quốc tế.

Với ngân sách khoảng 400 triệu USD , phần 3 Avatar được cho là đã sinh lời cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh thành tích của các phần trước đó, đây lại là bước lùi của chính thương hiệu. Cụ thể, phần phim đầu tiên ra mắt năm 2009 từng thu hơn 2,9 tỷ USD , giữ kỷ lục ăn khách nhất lịch sử. Trong khi Avatar 2 trình làng năm 2022 gặt hái hơn 2,3 tỷ USD , xếp hạng 3 trong danh sách bom tấn doanh thu cao nhất.

Riêng tại thị trường Việt, thương hiệu bom tấn viễn tưởng của James Cameron vẫn là món ăn tinh thần thu hút đông đảo khán giả. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Avatar: Fire and Ash đạt thành tích 285,7 tỷ đồng .

Đại diện nhà phát hành phim tại Việt Nam cũng xác nhận tác phẩm đã vượt doanh thu phần tiền truyện Avatar: The Way of Water ( 284,7 tỷ đồng ), trở thành phim quốc tế ăn khách nhất rạp Việt.

Diễn ra sau các sự kiện của phần 2, Avatar 3 viết tiếp câu chuyện về hành trình của gia đình Jake Sully và Neytiri. Trải qua biến cố Neteyam hy sinh, cả gia đình chìm trong đau thương. Nhưng họ không có thời gian để chữa lành, khi đội quân của “người trời” tiếp tục ập tới.

Phản diện Miles Quaritch vẫn đau đáu kế hoạch lùng sục Jake, trả mối hận phản bội đồng loại khi xưa. Đáng sợ hơn, gã bắt tay với Người Tro, một tộc Na’vi bản địa hung hăng, giận dữ và hiếu chiến.

Phim được nhận xét có phần hình ảnh đẹp đến mê hoặc - lý do chính khiến hàng triệu khán giả thế giới đổ xô ra rạp. Trong khi phần kịch bản của phim gây ra một số tranh luận.