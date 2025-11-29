Đừng hỏi ChatGPT điều này

Dù được quảng bá là trợ lý cá nhân đa năng, ChatGPT lại tỏ ra lúng túng với một chức năng tưởng chừng cơ bản.

Trong nhiều lần thử nghiệm, câu trả lời của ChatGPT về thời gian luôn thiếu mức độ chính xác. Đôi khi chatbot thông báo không thể truy cập đồng hồ của thiết bị hay vị trí người dùng. Lúc khác, nó yêu cầu cung cấp thêm thông tin về thành phố hoặc múi giờ nhưng rồi vẫn đưa ra con số sai lệch.

Theo đó, tình trạng này không mới mới nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo. Người dùng trên Reddit và các diễn đàn chuyên về AI đã nhiều lần than phiền về vấn đề tương tự. Một người xem đây là lỗi "làm xấu hình ảnh" một mô hình AI có khả năng nhận thức vượt trội. Dù ChatGPT hiện có thể tìm kiếm trên web để lấy dữ liệu mới, việc xác định thời gian thực vẫn là thử thách đối với chatbot này.

Các hệ thống AI tạo sinh, bao gồm ChatGPT, Gemini hay Claude được thiết kế để tạo phản hồi dựa trên dữ liệu huấn luyện, vốn không được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Khả năng hiển thị thời gian chỉ xuất hiện khi mô hình được cấp quyền truy cập thông qua tìm kiếm hoặc thông qua chính thiết bị đang chạy ứng dụng.

Yervant Kulbashian, chuyên gia robot AI, giải thích rằng mô hình ngôn ngữ vận hành hoàn toàn trong không gian ngôn ngữ của nó, chỉ tham chiếu những thông tin đã được đưa vào cơ sở dữ liệu đào tạo. Ông ví von mô hình giống một người bị mắc kẹt trên đảo hoang với rất nhiều sách nhưng không có đồng hồ.

Dù vậy, về mặt kỹ thuật, việc cấp quyền truy cập thời gian cho chúng là hoàn toàn khả thi. Pasquale Minervini, nhà nghiên cứu tại Đại học Edinburgh cho biết ứng dụng ChatGPT trên máy tính của ông có thể hiển thị chính xác giờ địa phương tại Milan, nhờ quyền truy cập đồng hồ hệ thống và chức năng tìm kiếm được kích hoạt. OpenAI cũng xác nhận mô hình không có quyền truy cập này theo mặc định và chỉ có thể lấy dữ liệu mới thông qua tìm kiếm.

ChatGPT có thể đưa ra thời gian chuẩn xác nếu được cấp quyền. Ảnh: Wired.

Tuy nhiên, theo Kulbashian, việc đưa thông tin thời gian vào liên tục không phải không có đánh đổi. Mỗi lần tham chiếu giờ, mô hình phải lưu thêm một phần dữ liệu vào cửa sổ ngữ cảnh, trong khi dung lượng ghi nhớ tạm thời vốn có giới hạn. Việc yêu cầu quá nhiều lần cập nhật thời gian có thể làm lộn xộn ngữ cảnh, khiến mô hình trở nên "bối rối".

Trong khi đó, ngày tháng lại dễ được đưa vào lời nhắc hệ thống khi bắt đầu phiên trò chuyện. Điều này lý giải vì sao ChatGPT thường biết hôm nay là ngày bao nhiêu nhưng lại không chắc bây giờ là mấy giờ.

Người dùng vẫn có thể xem giờ bằng cách yêu cầu chatbot tìm kiếm trực tiếp. Một số mô hình khác như Google Gemini thực hiện điều này tự động. Tuy nhiên, việc cấp quyền truy cập web hoặc dữ liệu cá nhân cho mô hình đi kèm những rủi ro nhất định như khả năng bị ảnh hưởng bởi các nội dung độc hại trên Internet.