Lý do Brooklyn bùng nổ cảm xúc

Nhà văn kiêm nhà báo Tom Bower nhận định Brooklyn đã bị bố mẹ thao túng, lợi dụng nên cuối cùng mới bùng nổ cảm xúc.

Theo The Sun, Tom Bower - tác giả cuốn sách The House of Beckham: Money, Sex and Power xuất bản năm 2024 - gây chú ý khi xuất hiện trên chương trình Good Morning Britain hôm 28/1. Tại đây, ông thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về những lùm xùm mâu thuẫn trong gia đình huyền thoại bóng đá Anh David Beckham.

"Tôi cảm thấy Brooklyn đã bị lợi dụng và thao túng. Tôi thực sự rất thương cho cậu ấy. Đó là lý do tôi cảm thông với Brooklyn. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã 'bùng nổ'. Bây giờ cậu ấy đang sống cùng một gia đình bình thường. Tôi nghĩ gia đình Peltz là một gia đình tốt, họ chăm chỉ làm việc và Brooklyn sẽ rất hạnh phúc với vợ mình. Kể từ sau đám cưới, cậu ấy đã chứng kiến một kiểu cuộc sống hoàn toàn khác", Tom Bower chia sẻ.

Brooklyn và Nicola công khai thể hiện tình cảm trên mạng xã hội sau khi lên tiếng về mâu thuẫn với bố mẹ. Ảnh: TikTok.

Nhà văn kiêm nhà báo nổi tiếng còn so sánh Brooklyn với Hoàng tử Harry, cho rằng cả hai đều phải "bùng nổ" sau khoảng thời gian dài chịu đựng. "Họ không được dạy cách chịu đựng và thích nghi với áp lực", tác giả cuốn The House of Beckham: Money, Sex and Power nhận định.

Trước đó, trong cuốn The House of Beckham: Money, Sex and Power, Tom Bower từng "bóc trần" nhiều sự thật phía sau vẻ ngoài hào nhoáng, viên mãn như những gì gia đình Beckham vẫn luôn thể hiện trên truyền thông.

Gần đây, Brooklyn gây chấn động dư luận khi lần đầu lên tiếng bảo vệ bản thân và vợ sau những lùm xùm rạn nứt tình cảm với bố mẹ gây tranh cãi suốt 1 năm qua.

Trong bài đăng trên Instagram Stories, đầu bếp trẻ tuyên bố không muốn hòa giải với gia đình.

"Tôi lớn lên trong trạng thái lo âu nặng nề. Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi tách khỏi gia đình, cảm giác lo âu đó đã biến mất. Mỗi sáng thức dậy tôi đều biết ơn cuộc sống mà mình đã lựa chọn, và tôi đã tìm thấy sự bình yên cùng cảm giác nhẹ nhõm", Brooklyn viết.

Chia sẻ với The Sun, bạn bè của gia đình Beckham cho biết vợ chồng huyền thoại bóng đá Anh đã bị sốc nặng trước những cáo buộc từ con trai.