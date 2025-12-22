Lý do Brooklyn Beckham chặn bố mẹ trên mạng xã hội

Brooklyn Beckham được cho là đã chặn toàn bộ gia đình trên mạng xã hội sau khi không hài lòng việc mẹ anh thường xuyên thể hiện tình cảm trên truyền thông.

Theo Mirror, Brooklyn Beckham được cho là đã chặn bố mẹ là David Beckham và Victoria Beckham cùng các em ruột trên Instagram. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt khi xuất hiện nhiều thông tin trái chiều xoay quanh nguyên nhân.

Theo tiết lộ từ báo chí Anh, nguyên nhân trực tiếp được cho là xuất phát từ việc Victoria Beckham bấm thích một video do Brooklyn đăng tải, trong đó anh hướng dẫn người hâm mộ cách nấu món gà quay.

Sau khi phát hiện Victoria đã bấm thích bài đăng này, nhiều người hâm mộ đã kêu gọi Brooklyn làm lành với bố mẹ, nhấn mạnh thông điệp “gia đình là trên hết”. Tuy nhiên, Brooklyn đã khó chịu trước sự thể hiện tình cảm công khai của mẹ mình và quyết định chặn toàn bộ gia đình.

Đại diện của Brooklyn Beckham hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

Mẫu thuẫn trong gia đình Beckham đang căng thẳng hơn bao giờ hết.

Trước đó, người hâm mộ phát hiện Brooklyn và các thành viên gia đình Beckham không còn theo dõi nhau trên Instagram. Trên mạng xã hội, một bộ phận người dùng cho rằng David Beckham và Victoria Beckham là phía chủ động hủy theo dõi con trai.

Tuy nhiên, em trai Brooklyn, Cruz Beckham, đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên. Trên Instagram, Cruz khẳng định: “Điều đó không đúng. Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ hủy theo dõi con trai mình. Họ thức dậy và phát hiện đã bị chặn, cũng như tôi”.

Nguồn tin thân cận cho biết, mâu thuẫn trong gia đình Beckham đã kéo dài từ đầu năm nay, khi Brooklyn và vợ là Nicola Peltz không tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham hồi tháng 5 và cũng không đăng lời chúc mừng công khai trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh hiện tại, Brooklyn được cho là sẽ không về căn nhà của gia đình tại Cotswolds để đón Giáng sinh, bất chấp những nỗ lực hàn gắn từ phía người thân. Thay vào đó, anh và vợ Nicola dự kiến sẽ đón kỳ nghỉ lễ cùng gia đình nhà vợ tại Miami.

“Mọi dấu hiệu cho thấy đây là quyết định dứt khoát, thể hiện sự rạn nứt nghiêm trọng giữa Brooklyn và gia đình”, một nguồn tin nhận định.