Chàng trai từng khiến cả thế giới sửng sốt quyết định dừng việc học

Owen Cooper cho biết sẽ dừng việc học sau khi hoàn tất chương trình giáo dục bắt buộc để theo đuổi diễn xuất. Quyết định được đưa ra sau thành công vang dội của "Adolescence".

Theo Daily Mail, Owen Cooper, diễn viên trẻ từng gây sốt toàn cầu với loạt phim Netflix Adolescence, mới đây cho biết sẽ không tiếp tục con đường học vấn nhằm tập trung theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Cụ thể, chia sẻ trên một chương trình, Owen Cooper cho biết cậu vẫn đang trong giai đoạn hoàn tất chương trình giáo dục bắt buộc tại Anh. Nam diễn viên 16 tuổi nói: “Cháu vẫn còn phải thi GCSE. Cháu chỉ còn khoảng sáu tháng nữa thôi, rồi cháu sẽ rời đi. Và hy vọng là khi đó cháu sẽ trở thành một diễn viên”.

Hình ảnh mới đây của Owen Cooper. Ảnh: PA Wire.

Theo thông tin, GCSE là chứng chỉ giáo dục trung học bắt buộc tại Anh, thường hoàn thành ở độ tuổi 15–16. Sau đó, học sinh mới lựa chọn học tiếp hoặc theo đuổi các hướng khác.

Trước đó, Owen Cooper nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ vai Jamie Miller, một thiếu niên bị tình nghi giết bạn học. Diễn xuất của cậu bên cạnh tài tử Stephen Graham nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Sau đó, Owen Cooper cũng trở thành nam diễn viên trẻ tuổi nhất từng giành giải Emmy.

Nói về thành công của bộ phim, Owen cho biết bản thân sớm nhận ra tiềm năng đặc biệt của dự án: “Ngay từ đầu cháu đã nghĩ đây sẽ không chỉ là một chương trình truyền hình. Một tuần sau khi phim lên sóng, mọi thứ bùng nổ. Đó là một năm rất tuyệt”.

Không dừng lại ở đó, Owen Cooper tiếp tục được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng 2026. Nếu chiến thắng, cậu sẽ một lần nữa lập kỷ lục là người trẻ tuổi nhất giành giải thưởng này. Adolescence cũng nhận tổng cộng năm đề cử tại mùa giải năm nay.

Sau Adolescence, Owen Cooper đã nhanh chóng nhận được một vai diễn đáng chú ý khác trong Wuthering Heights (Đồi gió hú), dự kiến ra mắt năm 2026.

Đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của cậu bé mới 16 tuổi. Dự án này không chỉ mở ra cơ hội làm việc cùng những ngôi sao lớn như Margot Robbie và Jacob Elordi mà còn cho thấy sự tin tưởng của các nhà làm phim dành cho tài năng của Cooper.