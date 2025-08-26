Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý do Bộ Công Thương đề xuất toàn bộ ôtô, xe máy dùng xăng E10 từ 2026

  • Thứ ba, 26/8/2025 05:02 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Bộ Công Thương đề xuất từ năm 2026 toàn bộ xăng bán ra trên thị trường sẽ là xăng E10, tiến tới E15 từ năm 2031, với kỳ vọng giảm mạnh phát thải và vẫn đảm bảo an toàn cho động cơ.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đề xuất, giai đoạn 1 (từ 1/1/2026 đến hết 2030), toàn bộ xăng bán ra trên thị trường sẽ là xăng E10. Sang giai đoạn 2 (từ 2031), tất cả xăng lưu thông sẽ chuyển sang E15 hoặc loại xăng sinh học khác do Bộ trưởng Công Thương quyết định.

Bộ dẫn nghiên cứu quốc tế cho thấy E10 giúp giảm 3-5% phát thải CO2 so với xăng truyền thống. Nếu áp dụng cho 10 triệu tấn xăng tiêu thụ mỗi năm tại Việt Nam, lượng khí CO2 có thể cắt giảm 640.000-800.000 tấn, gấp 6-8 lần mức giảm khi dùng E5 hiện nay.

Xăng sinh học cũng giúp giảm các khí thải độc hại như CO, HC, NOx nhờ hàm lượng oxy cao hơn, đồng thời hạn chế olefin và hợp chất thơm vốn khá cao trong xăng dầu sản xuất trong nước.

Ngoài tác động môi trường, Bộ Công Thương nhấn mạnh E10 còn an toàn cho động cơ. Các hãng lớn như Toyota, Honda, Ford cùng nhiều tổ chức kỹ thuật quốc tế (trong đó có SAE) đều khẳng định E5, E10 không gây hại, thậm chí có lợi nhờ trị số octan cao hơn, giúp động cơ vận hành êm, giảm kích nổ, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và kéo dài tuổi thọ.

Tại Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thử nghiệm và kết luận E5, E10 không ảnh hưởng đến độ bền động cơ nếu tuân thủ chuẩn chất lượng.

Petrolimex cho biết các hãng xe như Toyota, Honda cũng xác nhận phương tiện của họ vận hành bình thường với xăng E10. Trong khi đó, tại Mỹ, E10 đã được sử dụng hơn 20 năm và được công nhận an toàn cho mọi loại động cơ ôtô, xe máy hiện đại.

Bộ Công Thương cũng dẫn kinh nghiệm từ Thái Lan, quốc gia có hơn 20 triệu ôtô với tuổi đời trung bình 11-12 năm, tương tự Việt Nam. Năm 2007, Thái Lan triển khai xăng E10 và đến 2013 đã loại bỏ hoàn toàn xăng RON 91, biến E10 thành nhiên liệu tiêu chuẩn. Sau đó, xăng E20 được giới thiệu như dòng cao cấp, còn E85 phục vụ các xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt.

Thực tế cho thấy đội xe Thái Lan đã dùng E10 hàng chục năm mà không gặp vấn đề, kể cả xe sản xuất từ cuối thập niên 1990 - đầu 2000. Các hãng ôtô tại đây cũng xác nhận E10 và E20 an toàn cho xe hiện đại, thể hiện trong bảo hành và hướng dẫn sử dụng; nhiều xe còn ghi nhãn "E10/E20 OK" ngay trên nắp bình nhiên liệu.

Giá xăng tăng trở lại

Từ 15h ngày 21/8, giá xăng RON 95 tăng 210 đồng/lít lên 20.090 đồng/lít. Từ đầu năm, mặt hàng này đã có 19 lần tăng giá và 16 lần giảm giá.

14:44 21/8/2025

Giá xăng giảm xuống dưới 20.000 đồng/lít

Từ 15h ngày 14/8, giá xăng RON 95 giảm 190 đồng/lít xuống 19.880 đồng/lít. Từ đầu năm, mặt hàng này đã có 18 lần tăng giá và 16 lần giảm giá.

14:34 14/8/2025

'Ông lớn' xăng dầu vượt mặt Vingroup, bỏ xa Hòa Phát, Thế Giới Di Động

Doanh thu quý II của Petrolimex đạt hơn 77.000 tỷ đồng, vượt qua Vingroup để trở lại vị trí dẫn đầu sàn chứng khoán về quy mô doanh thu theo quý.

12:02 4/8/2025

  • Bộ Công Thương

    Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

    Bạn có biết: Bộ Công Thương ban đầu có tên là Bộ Kinh tế, được đổi tên thành Bộ Công thương lần đầu ngày 14/5/1951. Sau nhiều lần chia tách, ngày 31/7/2007 được hợp nhất lại từ Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại.

    • Thành lập: 28/8/1945
    • Trụ sở chính: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

