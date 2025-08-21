Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá xăng tăng trở lại

  • Thứ năm, 21/8/2025 14:44 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Từ 15h ngày 21/8, giá xăng RON 95 tăng 210 đồng/lít lên 20.090 đồng/lít. Từ đầu năm, mặt hàng này đã có 19 lần tăng giá và 16 lần giảm giá.

Xăng RON 95 được bán với giá 20.090 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh.

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều nay (21/8).

Trong đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 110 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và tăng 210 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.460 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.090 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng trở lại dù mới giảm một kỳ điều chỉnh. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 19 lần, giảm 16 lần.

Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 170 đồng/lít xuống 17.900 đồng/lít. Đến nay, giá dầu đã tăng 16 lần và giảm 18 lần.

Trước đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu có thể tăng trở lại trong kỳ điều hành hôm nay. Hiện chiết khấu xăng dầu ở nhiều kho đang dao động quanh mức 1.100-1.450 đồng/lít.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM

Nhãn 2/1/2025 9/1 16/1 23/1 1/2 6/2 13/2 20/2 27/2 6/3 13/3 20/3 27/3 3/4 10/4 17/4 24/4 5/5 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 1/7 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 14/8 21/8
Xăng RON 95 đồng/lít 20740 21010 21220 21140 21000 20920 21070 21330 21110 20400 19640 20080 20420 20910 19200 18850 19630 19580 19170 19590 19530 19590 19690 19960 21240 21500 21110 19900 20090 19920 19700 19840 20070 19880 20090
Xăng E5 RON 92
20050 20430 20750 20590 20390 20440 20590 20850 20650 19960 19280 19690 20030 20370 18880 18490 19230 19150 18770 19180 19120 19190 19260 19460 20630 20910 20530 19440 19650 19480 19270 19400 19600 19350 19460

Hiện nay, cả nước có 33 thương nhân đầu mối, 258 thương nhân phân phối xăng dầu. Danh sách thương nhân đầu mối xăng dầu bao gồm những tên tuổi lớn như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL), Tổng công ty xăng dầu Quân đội, Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty CP Thương mại dầu khí Đồng Tháp, Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội, Công ty cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu...

Đáng chú ý, số lượng thương nhân phân phối xăng dầu nói trên đã giảm mạnh so với con số 330 thương nhân ở giai đoạn cao điểm 2 năm trước. Trong thời gian qua, nhiều thương nhân phân phối đã chủ động trả lại giấy chứng nhận cho Bộ Công Thương khi không còn duy trì được điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo quy định.

giá xăng hôm nay Tp. Hồ Chí Minh Nhiên liệu sinh học Tiền mã hóa xăng dầu công thương giá xăng

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

