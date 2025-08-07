Giá xăng tăng vượt 20.000 đồng/lít

Từ 15h ngày 7/8, giá xăng RON 95 tăng 230 đồng/lít lên 20.070 đồng/lít. Từ đầu năm, mặt hàng này đã có 18 lần tăng giá và 15 lần giảm giá.

Xăng RON 95 được bán với giá 20.070 đồng/lít. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều nay (7/8).

Trong đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 200 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và tăng 230 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.600 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.070 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã bật tăng liên tiếp trong 2 kỳ điều chỉnh. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 18 lần, giảm 15 lần.

Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 260 đồng/lít xuống 18.800 đồng/lít. Đến nay, giá dầu đã tăng 16 lần và giảm 16 lần.

Trước đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu có thể tiếp tục trong kỳ điều hành hôm nay. Hiện chiết khấu xăng dầu ở nhiều kho đang dao động quanh mức 800-1.700 đồng/lít.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM

Nhãn 2/1/2025 9/1 16/1 23/1 1/2 6/2 13/2 20/2 27/2 6/3 13/3 20/3 27/3 3/4 10/4 17/4 24/4 5/5 8/5 15/5 22/5 29/5 5/6 12/6 19/6 26/6 1/7 3/7 10/7 17/7 24/7 31/7 7/8 Xăng RON 95 đồng/lít 20740 21010 21220 21140 21000 20920 21070 21330 21110 20400 19640 20080 20420 20910 19200 18850 19630 19580 19170 19590 19530 19590 19690 19960 21240 21500 21110 19900 20090 19920 19700 19840 20070 Xăng E5 RON 92

20050 20430 20750 20590 20390 20440 20590 20850 20650 19960 19280 19690 20030 20370 18880 18490 19230 19150 18770 19180 19120 19190 19260 19460 20630 20910 20530 19440 19650 19480 19270 19400 19600

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã công bố danh sách thương nhân xăng dầu đầu mối tính đến ngày 23/7.

Theo đó, cả nước hiện có 33 thương nhân đầu mối, 258 thương nhân phân phối xăng dầu. Danh sách thương nhân đầu mối xăng dầu bao gồm những tên tuổi lớn như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL), Tổng công ty xăng dầu Quân đội, Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty CP Thương mại dầu khí Đồng Tháp, Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội, Công ty cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu...

Đáng chú ý, số lượng thương nhân phân phối xăng dầu nói trên đã giảm mạnh so với con số 330 thương nhân ở giai đoạn cao điểm 2 năm trước. Trong thời gian qua, nhiều thương nhân phân phối đã chủ động trả lại giấy chứng nhận cho Bộ Công Thương khi không còn duy trì được điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo quy định.