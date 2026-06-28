Lý do bạc chưa thể thay thế vàng

Dù sở hữu nhiều tiềm năng tăng giá trong dài hạn, chuyên gia thấy bạc vẫn còn khoảng cách khá xa để có thể thay thế vai trò của vàng trong danh mục tài sản của nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia, sự khác biệt về vai trò lưu trữ giá trị, mức độ biến động và đặc tính thị trường khiến bạc chưa thể thay thế vàng trong danh mục đầu tư dài hạn. Ảnh: Reuters.

Đầu năm nay, giá bạc thỏi 1 kg từng chạm mức lịch sử hơn 123 triệu đồng/kg. Tuy nhiên hiện tại giá đã rớt xuống vùng 58-60 triệu đồng/kg, tức bốc hơi hơn 50% giá trị chỉ trong nửa năm.

Ông Nguyễn Khánh Long, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phân tích thị trường Tập đoàn Phú Quý cho rằng nếu so với vùng đỉnh thiết lập vào đầu năm 2026, giá bạc đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, tính theo cùng kỳ năm 2025, mặt bằng giá hiện vẫn cao hơn khoảng 66%.

Giá bạc giảm là tín hiệu tích cực?

Trưởng phòng Nghiên cứu và Phân tích thị trường Tập đoàn Phú Quý cho rằng đà điều chỉnh của thị trường bạc hiện nay là diễn biến mang tính tất yếu sau giai đoạn tăng trưởng quá "nóng" vào cuối năm 2025 và những tháng đầu năm 2026. Theo ông Long, sau mỗi chu kỳ tăng mạnh, thị trường cần có thời gian điều chỉnh và thiết lập mặt bằng giá mới bền vững hơn.

Khảo sát từ hệ thống kinh doanh của Phú Quý - doanh nghiệp hiện chiếm hơn 50% thị phần bạc đầu tư trong nước - cho thấy giá bạc giảm đáng kể trong thời gian qua, nhưng so với cùng kỳ năm 2025, mặt bằng giá hiện vẫn cao hơn khoảng 66%, cho thấy bạc vẫn là một trong những nhóm tài sản có hiệu suất sinh lời nổi bật so với nhiều kênh đầu tư khác.

Đáng chú ý, dù giá bạc giảm mạnh thì nhu cầu mua kim loại trắng không hề suy yếu mà ngược lại có xu hướng gia tăng, tập trung ở nhóm nhà đầu tư theo chiến lược tích lũy dài hạn.

Ông Nguyễn Khánh Long, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phân tích thị trường Tập đoàn Phú Quý. Ảnh: NVCC.

Lý giải điều này, chuyên gia của Phú Quý cho rằng việc giá bạc điều chỉnh đã đưa mặt bằng giá trở nên dễ tiếp cận hơn, đặc biệt đối với những người có thói quen tích lũy định kỳ hàng tháng. Bên cạnh đó, chênh lệch lớn của giá bạc ở chiều mua - bán cũng tạo được cơ hội cho một bộ phận nhà đầu tư ngắn hạn tận dụng các nhịp điều chỉnh sâu để tìm kiếm lợi nhuận.

“Với mỗi nhóm nhà đầu tư khác nhau thì sẽ có chiến lược đầu tư khác nhau trong thời kỳ giá biến động. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá với những sản phẩm mang tính lưu trữ giá trị dài hạn như bạc thì việc nắm giữ lâu dài vẫn là chiến lược được ưa chuộng tại Việt Nam”, ông Long nhấn mạnh.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Khánh Long đánh giá việc có thêm thị trường bạc thỏi tích trữ tại Việt Nam giúp nhà đầu tư có thêm một kênh tích trữ giá trị với chi phí vốn hợp lý. Hiện bạc cũng đã trở thành một lựa chọn thay thế ở phân khúc vốn nhỏ, đặc biệt thu hút nhóm khách hàng trẻ, người mới bắt đầu đầu tư hoặc những người có nhu cầu tiết kiệm định kỳ nhưng chưa đủ khả năng tích lũy vàng.

Khó thay thế vàng

Ở góc nhìn thận trọng hơn, chuyên gia vàng bạc Chu Phương cho rằng bạc vẫn tồn tại nhiều đặc điểm khiến loại tài sản này chưa thể thay thế vai trò của vàng trong danh mục tích lũy dài hạn.

Theo chuyên gia, xét về yếu tố vật lý, bạc có khối lượng lớn hơn đáng kể so với vàng khi quy đổi theo cùng một giá trị tài sản. Điều này khiến chi phí và yêu cầu bảo quản cao hơn, đặc biệt đối với những nhà đầu tư có nhu cầu tích lũy số lượng lớn trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, dữ liệu lịch sử cũng cho thấy bạc là tài sản có mức độ biến động mạnh hơn vàng. Theo quan sát của bà Chu Phương, sau mỗi chu kỳ tăng giá, bạc thường ghi nhận những nhịp điều chỉnh rất sâu, thậm chí có giai đoạn giảm tới khoảng 80% so với vùng đỉnh. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư tham gia thị trường bạc cần có khẩu vị rủi ro cao, khả năng chịu biến động lớn và xác định chiến lược nắm giữ trong chu kỳ dài hơn.

Vị chuyên gia cũng lưu ý rằng thời gian tích lũy và phục hồi của bạc thường kéo dài hơn so với vàng. Dù triển vọng dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu sử dụng trong các ngành công nghiệp, đặc biệt là năng lượng xanh và trí tuệ nhân tạo (AI), cùng tình trạng thâm hụt nguồn cung trên thị trường quốc tế, những yếu tố này khó có thể nhanh chóng chuyển hóa thành đà tăng mạnh trong ngắn hạn.

“Điều chúng ta đang kỳ vọng là nhu cầu từ lĩnh vực công nghiệp, năng lượng xanh và AI sẽ tiếp tục hỗ trợ giá bạc. Với tình trạng thâm hụt nguồn cung hiện nay, tôi vẫn đánh giá bạc có khả năng phục hồi trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, để giá bạc sớm quay trở lại vùng đỉnh thiết lập trong năm 2026 là điều không dễ xảy ra trong ngắn hạn”, bà Chu Phương nhận định.

Đánh giá triển vọng của thị trường bạc thời gian tới, ông Long cho rằng những nhịp điều chỉnh giảm mạnh gần đây chưa làm thay đổi xu hướng tăng trong dài hạn. Yếu tố nền tảng tiếp tục hỗ trợ triển vọng của bạc đến từ sự mất cân đối kéo dài giữa cung và cầu trên thị trường toàn cầu.

Hiện dữ liệu của Viện Bạc cho thấy năm 2026 nhiều khả năng là năm thứ 6 liên tiếp thị trường ghi nhận tình trạng thâm hụt nguồn cung. Tổng mức thâm hụt lũy kế trong giai đoạn này được dự báo vượt 23.700 tấn, tương đương hơn 90% sản lượng khai thác bạc toàn cầu trong một năm. Đây được xem là yếu tố có thể tạo lực đỡ quan trọng cho giá bạc trong trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, nhu cầu công nghiệp ngày càng gia tăng cũng được đánh giá là động lực tăng trưởng bền vững của kim loại này. Khác với vàng, phần lớn vẫn được lưu giữ và có thể tái lưu thông trên thị trường, thì một lượng lớn bạc sau khi được sử dụng trong các lĩnh vực như pin năng lượng mặt trời, điện tử hay công nghệ cao rất khó thu hồi hoặc tái chế với hiệu quả kinh tế. Điều này khiến nguồn cung bạc lưu thông ngày càng thu hẹp, trong khi nhu cầu tiêu thụ và tích trữ tiếp tục gia tăng.

"Theo dự báo, nhu cầu đầu tư và tích lũy bạc trong năm nay có thể tăng khoảng 18%", ông Long cho biết.

Trong ngắn hạn, triển vọng giá bạc toàn cầu đang trở nên thận trọng hơn khi một số tổ chức tài chính lớn điều chỉnh giảm dự báo. Ngân hàng ING đã hạ dự báo giá bạc bình quân của thế giới trong nửa cuối năm 2026 xuống còn 68 USD /ounce trong quý III và 74 USD /ounce trong quý IV, thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó là 79 USD /ounce và 84 USD /ounce.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá bạc bình quân năm 2026 đạt khoảng 70 USD /ounce, tăng khoảng 76% so với năm trước, nhưng có thể điều chỉnh giảm khoảng 7% trong năm kế tiếp.