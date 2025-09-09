Lý Á Bình diện đồ xuyên thấu ở tuổi 75

Ở tuổi 75, Lý Á Bình gây sốc khi mặc trang phục xuyên thấu, khoe vóc dáng săn chắc, gợi cảm. Khán giả nhận xét bà trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực.

Theo China Times, nữ nghệ sĩ gạo cội Lý Á Bình từng bị viêm cân cơ khiến sụn bị bào mòn, phải ngồi xe lăn và hạn chế di chuyển. Hồi cuối năm ngoái, ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng khi bị ngã chấn thương. Từ đó tới nay, bà sống kín tiếng, không xuất hiện trước truyền thông.

Mới đây, con dâu của bà là Như Như đã cập nhật bài đăng mới trên mạng xã hội. Sự quan tâm của dân mạng đổ dồn về đoạn clip quay lại Lý Á Bình đang thử váy tại một studio. Trong ảnh, nữ ca sĩ gây sốc khi khoe vóc dáng săn chắc ở tuổi 75. Bà để kiểu tóc dài uốn xoăn, khoác lên mình bộ váy xuyên thấu ôm sát, tôn đường cong cơ thể.

Lý Á Bình tự tin tạo dáng trước ống kính, gửi nụ hôn gió. Như Như cảm thán: “Mẹ chồng tôi đã ngoài 70 tuổi mà giữ được vóc dáng thế này, thật sự quá kinh ngạc”.

Sắc vóc trẻ trung đáng kinh ngạc của Lý Á Bình ở tuổi 75.

Chỉ ít lâu sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ sửng sốt trước vóc dáng săn chắc đáng kinh ngạc của Lý Á Bình. Đông đảo ý kiến cho rằng bà trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực.

"Có khai man tuổi không chứ sao nhìn cô ấy như chỉ ngoài 40 tuổi", "Vóc dáng như vậy có thể là của người ngoài 70 tuổi sao?", “Khuôn mặt có thể phẫu thuật để trẻ ra, nhưng vóc dáng đẹp được như vậy hẳn là kết quả của việc tập luyện nghiêm ngặt", "Không tin nổi Lý Á Bình đã 75 tuổi"... là một số bình luận của dân mạng.

Lý Á Bình sinh năm 1950, quê ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Bà nổi tiếng nhờ ca khúc Tỉnh lại đi! Lôi Mộng Na và nhanh chóng vụt sáng trên sân khấu âm nhạc, từng rất được yêu thích với hàng loạt ca khúc, album phát hành trong những thập niên 1970, 1980. Thậm chí, Lý Á Bình còn được truyền thông tôn vinh là một trong “tứ đại ca hậu Hong Kong”.