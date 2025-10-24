Lưu Diệc Phi gây xôn xao

Dương Mịch và Lưu Diệc Phi cùng góp mặt trong một sự kiện thời trang quy tụ dàn sao Hoa ngữ. Hai diễn viên gây chú ý khi đứng chung khung hình nhưng không tương tác.

Theo Creaders, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của tạp chí VOGUE Trung Quốc quy tụ hơn 50 nghệ sĩ hàng đầu. Tại sự kiện, Dương Mịch đảm nhận vai trò mở màn, còn Lưu Diệc Phi xuất hiện kết màn. Cả hai vị trí đều được xem là quan trọng nhất trong buổi trình diễn.

Dù vậy, hai diễn viên thuộc thế hệ “hoa đán 85” thu hút sự chú ý khi cùng xuất hiện nhưng không có bất kỳ tương tác nào.

Hình ảnh gây bàn tán của Dương Mịch và Lưu Diệc Phi. Ảnh: Sohu.

Theo ghi nhận của truyền thông Trung Quốc, trong phần chụp ảnh nhóm, tổng biên tập VOGUE Lưu Xung dắt tay Lưu Diệc Phi ra trước và sắp xếp cô đứng ở vị trí trung tâm. Sau đó, Dương Mịch được diễn viên Na Trát dìu vào, đứng bên cạnh.

Dù ở khoảng cách gần, hai ngôi sao không chào hỏi hay trò chuyện, giữ vẻ mặt nghiêm và tránh ánh nhìn của nhau. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, được mô tả là “đứng cạnh mà như cách một dải ngân hà”.

Một số hình ảnh cho thấy Dương Mịch có phần nghiêng người, mỉm cười gượng gạo, trong khi Lưu Diệc Phi vẫn giữ biểu cảm điềm tĩnh. Sau khi sự kiện kết thúc, cụm từ “Dương Mịch – Lưu Diệc Phi cùng khung hình” nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều trên Weibo.

Hình ảnh Lưu Diệc Phi tại sự kiện. Ảnh: 163.

Tại sự kiện, Lưu Diệc Phi đến muộn gần một giờ, là người cuối cùng xuất hiện và tiếp tục đảm nhận vai trò kết màn. Nữ diễn viên chọn đầm quây dài màu sáng, kết hợp kiểu tóc búi cao tự nhiên cùng trang sức cao cấp, tạo nên hình ảnh vừa thanh nhã, sang trọng. Giới truyền thông Trung Quốc nhận định, màn xuất hiện của Lưu Diệc Phi là “khoảnh khắc cao trào thực sự của đêm tiệc”.

Dương Mịch và Lưu Diệc Phi đều thuộc nhóm “hoa đán 85”, nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Trong nhiều năm qua, nhóm này thường xuyên được truyền thông đặt cạnh nhau trong các bảng xếp hạng nhan sắc, danh tiếng và thương vụ quảng cáo.