Lưu Diệc Phi gây xôn xao

Dương Mịch và Lưu Diệc Phi cùng góp mặt trong một sự kiện thời trang quy tụ dàn sao Hoa ngữ. Hai diễn viên gây chú ý khi đứng chung khung hình nhưng không tương tác.

Theo Creaders, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của tạp chí VOGUE Trung Quốc quy tụ hơn 50 nghệ sĩ hàng đầu. Tại sự kiện, Dương Mịch đảm nhận vai trò mở màn, còn Lưu Diệc Phi xuất hiện kết màn. Cả hai vị trí đều được xem là quan trọng nhất trong buổi trình diễn.

Dù vậy, hai diễn viên thuộc thế hệ “hoa đán 85” thu hút sự chú ý khi cùng xuất hiện nhưng không có bất kỳ tương tác nào.

Luu Diec Phi anh 1

Hình ảnh gây bàn tán của Dương Mịch và Lưu Diệc Phi. Ảnh: Sohu.

Theo ghi nhận của truyền thông Trung Quốc, trong phần chụp ảnh nhóm, tổng biên tập VOGUE Lưu Xung dắt tay Lưu Diệc Phi ra trước và sắp xếp cô đứng ở vị trí trung tâm. Sau đó, Dương Mịch được diễn viên Na Trát dìu vào, đứng bên cạnh.

Dù ở khoảng cách gần, hai ngôi sao không chào hỏi hay trò chuyện, giữ vẻ mặt nghiêm và tránh ánh nhìn của nhau. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, được mô tả là “đứng cạnh mà như cách một dải ngân hà”.

Một số hình ảnh cho thấy Dương Mịch có phần nghiêng người, mỉm cười gượng gạo, trong khi Lưu Diệc Phi vẫn giữ biểu cảm điềm tĩnh. Sau khi sự kiện kết thúc, cụm từ “Dương Mịch – Lưu Diệc Phi cùng khung hình” nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều trên Weibo.

Luu Diec Phi anh 2Luu Diec Phi anh 3

Hình ảnh Lưu Diệc Phi tại sự kiện. Ảnh: 163.

Tại sự kiện, Lưu Diệc Phi đến muộn gần một giờ, là người cuối cùng xuất hiện và tiếp tục đảm nhận vai trò kết màn. Nữ diễn viên chọn đầm quây dài màu sáng, kết hợp kiểu tóc búi cao tự nhiên cùng trang sức cao cấp, tạo nên hình ảnh vừa thanh nhã, sang trọng. Giới truyền thông Trung Quốc nhận định, màn xuất hiện của Lưu Diệc Phi là “khoảnh khắc cao trào thực sự của đêm tiệc”.

Dương Mịch và Lưu Diệc Phi đều thuộc nhóm “hoa đán 85”, nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Trong nhiều năm qua, nhóm này thường xuyên được truyền thông đặt cạnh nhau trong các bảng xếp hạng nhan sắc, danh tiếng và thương vụ quảng cáo.

Minh An

Lưu Diệc Phi Lưu Diệc Phi Dương Mịch Dương Mịch giải trí Hoa ngữ

  • Lưu Diệc Phi

    Lưu Diệc Phi

    Lưu Diệc Phi, tên khai sinh là An Phong, là nữ diễn viên người Trung Quốc được biết đến với vai Vương Ngữ Yên trong "Tân Thiên Long Bát Bộ" và vai Tiểu Long Nữ trong "Thần Điêu Đại Hiệp". Năm 2008, cô trở thành nữ diễn viên Trung Quốc thứ hai sau Chương Tử Di kí hợp đồng độc quyền với công ty giải trí William Morris Agency, 1 trong 3 công ty giải trí lớn nhất nước Mĩ. Lưu Diệc Phi còn được mệnh danh là một trong Tứ tiểu hoa đán mới của Trung Quốc.

    Bạn có biết: Lần đầu gặp Diệc Phi, nhà văn Kim Dung đã ký lên cuốn "Thiên Long Bát Bộ" rằng: "Cô Diệc Phi, chỉ sau khi xem nhân vật Vương Ngữ Yên mà cô thể hiện, độc giả mới biết Kim Dung không hề nói quá".

    • Ngày sinh: 25/08/1987
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Phim tiêu biểu: Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thần Điêu Đại Hiệp, Tứ Đại Danh Bổ,...

  • Dương Mịch

    Dương Mịch

    Dương Mịch là nữ diễn viên người Trung Quốc, cô bắt đầu tham gia đóng phim từ năm lên 4 với vai cô con gái nhỏ trong phim Võ Trạng nguyên Tô Khất Nhi. Dương Mịch được nhiều khán giả biết đến với vai Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp 2006, Vương Chiêu Quân trong Truyền kỳ Vương Chiêu Quân và các vai chính trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và phim truyền hình Phù Dao hoàng hậu,...

    • Năm sinh: 12/9/1986
    • Nơi sinh: Bắc Kinh, Trung Quốc
    • Chiều cao: 1.68 m

