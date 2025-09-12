Lương Thế Thành cầu xin

Nam diễn viên khẳng định anh và Thúy Diễm vẫn sống hạnh phúc, đồng thời cầu xin dân mạng không lan truyền những thông tin sai lệch, làm ảnh hưởng tới gia đình.

Những ngày qua, nụ hôn của Thúy Diễm và Ma Ran Đô trong vở kịch mới gây xôn xao. Kéo theo đó là một số đồn đoán cho rằng Thúy Diễm và chồng là Lương Thế Thành gặp trục trặc tình cảm.

Tới chiều 12/9, Lương Thế Thành chính thức lên tiếng bác bỏ những tin đồn trên. Anh khẳng định hai vợ chồng vẫn sống hạnh phúc, đồng thời kêu gọi mọi người không lan truyền thông tin sai sự thật, khiến cuộc sống gia đình anh bị ảnh hưởng tiêu cực.

"Thành xin lỗi gia đình, người thân, bạn bè, cũng như khán giả đã yêu mến vợ chồng Thành trong suốt thời gian qua, vì những tin đồn này mà làm mọi người phải lo lắng và hỏi thăm, động viên vợ chồng. Bản thân Thành cũng là diễn viên, nên hiểu đó là tính chất công việc. Thành đi quay hay diễn kịch cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn. Đã là diễn viên thì không tránh khỏi những cảnh đó, chung quy cũng chỉ làm đúng với nhân vật mà đạo diễn yêu cầu", anh chia sẻ.

Lương Thế Thành khẳng định vẫn sống hạnh phúc bên vợ và con trai. Ảnh: FBNV.

Diễn viên nói thêm: "Không có chuyện vợ chồng Thành chia tay hay lục đục vì những vấn đề đó. Chúng tôi vẫn đang rất bình thường và vui vẻ". Anh mong dân mạng không tiếp tục lan truyền những tin đồn thất thiệt vì lo sợ sẽ gây ảnh hưởng tới gia đình, đặc biệt là con cái.

Trước đó, hôm 5/9, Thúy Diễm cũng từng lên tiếng về nụ hôn gây tranh cãi với bạn diễn Ma Ran Đô. Trên trang cá nhân, Thúy Diễm chia sẻ với tư cách diễn viên, khi nhận lời tham gia một dự án, trách nhiệm của cô là phải truyền tải được hết tâm tư, tình cảm của vai diễn. Do đó, cô không thể nào né tránh cảnh cần thể hiện tình cảm của nhân vật. Thúy Diễm nhấn mạnh không một vai diễn nào về tình yêu đôi lứa, thanh xuân, gia đình lại không phải thể hiện tình cảm.

“Làm ơn đừng thêu dệt, cắt ghép, dựng chuyện không thành có và đưa ra những thông tin sai sự thật hay lời nói nặng nề, sai lệch làm ảnh hưởng đến nhân cách của người làm nghề chân chính bằng cả trái tim mình”, diễn viên Cát đỏ nhấn mạnh.

Thúy Diễm sinh năm 1986, kết hôn với diễn viên Lương Thế Thành năm 2016 và có một con trai tên Bảo Bảo (sinh 2018). Cô được biết tới qua các bộ phim như Trái tim hoa hồng, Cát đỏ, Vịt kêu đồng, Trạm cứu hộ trái tim… Trong khi Lương Thế Thành ghi dấu qua các tác phẩm như Mùi ngò gai, Đồng hồ cát, Trái tim hoa hồng và gần nhất là Định kiến yêu thương.