'Lương duyên' của Dan Brown với Prague

Thủ đô Prague của Cộng hòa Czech dự kiến ​​đón lượng khách du lịch tăng vọt từ những người hâm mộ tiểu thuyết mới của Brown "The Secret of Secrets", theo DW.

Hàng trăm người xếp hàng mua sách của Dan Brown tại Séc. Ảnh: RPI.

Trước khi xuất hiện trong The Secret of Secrets, Prague đã nổi tiếng trong thế giới văn học vì gắn liền với Franz Kafka, một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thế giới.

Kafka sinh ra tại thủ đô của CH Czech vào năm 1883 và cho tới nay, vẫn có nhiều du khách tới đây để tưởng niệm ông.

Và giờ đây, với The Secret of Secrets, Prague đón nhận một dấn ấn mới khi trở thành bối cảnh của một cuốn sách ăn khách toàn cầu.

Prague cuốn hút Dan Brown

Tại Séc, quốc gia với dân số 10 triệu người, khoảng 120.000 bản The Secret of Secrets được bán ra chỉ trong tuần đầu tiên. Đây là một kỷ lục, theo nhà phê bình văn học Jana Podskalska.

Séc là một trong những nơi Brown đích thân tham dự lễ ra mắt sách. Ảnh: DW.

Podskalska cho hay: "Người Séc yêu thích phong cách viết của Brown và cách ông ấy giải quyết lần lượt từng câu đố. Tại buổi ra mắt sách tại Tòa thị chính ở phố cổ Praha, mọi người đã cắm trại qua đêm và xếp hàng từ sáng sớm để được mua sách. Lần gần đây nhất mọi người làm như vậy là khi sách Harry Potter được bán ra".

Sự hào hứng của độc giả CH Czech phần nào đến từ việc Prague đóng một vai trò quan trọng trong cuốn sách.

Petr Onufer, dịch giả người CH Czech của cuốn sách, chia sẻ trên podcast: "Chúng tôi đã đoán Prague sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tiểu thuyết mới của Dan. Nhưng khi nhận được bản thảo đầu tiên, tôi thực sự bất ngờ. Tôi nhận ra Prague còn trở thành một trong những nhân vật chính của câu chuyện".

Hana Gelnarova, đến từ nhà xuất bản Argo, nơi ra mắt bản tiếng Séc của cuốn tiểu thuyết, cũng cho hay: "Chính Dan Brown nói rằng Prague đã trở thành một trong những nhân vật chính của cuốn sách".

The Secret of Secrets được xuất bản vào ngày 9/9 bằng 50 ngôn ngữ. Séc là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới Brown đích thân tham dự lễ ra mắt cuốn sách.

Brown thậm chí còn được Tổng thống Petr Pavel mời đến Lâu đài Prague. Thị trưởng Praha Bohuslav Svoboda cũng tặng Brown chiếc chìa khóa thành phố.

"Prague là một trong những nơi khiến tôi cảm giác như đang ở trong một bộ phim viễn tưởng, ví dụ như lúc đứng trên cầu Charles và ngắm nhìn lâu đài cùng những tòa tháp. Thật khó tin tất cả đều là thật. Thật tuyệt vời", Brown chia sẻ với truyền hình Séc, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã đến thăm thành phố này lần đầu tiên vào năm 1984.

Việc chọn Prague làm bối cảnh cho cuốn sách cũng không phải là ngẫu nhiên.

Gelnarova chia sẻ: "Brown đã đến đây nhiều lần. Ông ấy bị cuốn hút và đã đặc biệt đề nghị được đến thăm một số địa điểm nhất định. Đôi khi ông ấy đến một cách âm thầm. Từ hơn 10 năm trước, chúng tôi nghĩ rằng ông ấy có thể đang cân nhắc Prague làm bối cảnh cho một trong những cuốn sách của mình".

Hầu hết giới phê bình Séc đều đánh giá tích cực về cuốn sách. Nhà phê bình văn học Podskalska nhận xét: "The Secret of Secrets là tác phẩm tham vọng nhất của ông ấy từ trước đến nay. Ông ấy còn sử dụng những phát hiện mới từ lĩnh vực khoa học thần kinh. Câu chuyện cũng tương đối phức tạp, dài và được lồng vào rất nhiều cảnh đẹp của Praha".

Sức hút với du khách

Prague và toàn bộ Séc đang nhanh chóng nhận ra cuốn sách của Dan Brown có thể giúp thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch, vốn chỉ mới phục hồi sau khoảng thời gian dài bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Frantisek Reismüller, giám đốc phụ trách chương trình du lịch CzechTourism, chia sẻ: "Cuốn sách mới của Dan Brown có tiềm năng lớn trong việc quảng bá Séc. Khi Prague xuất hiện trong cuốn sách bán chạy toàn cầu, độc giả sẽ muốn tự mình trải nghiệm bầu không khí của câu chuyện".

Đầu tháng 9, vào khoảng thời gian phát hành sách, Prague đã khởi động một chương trình tham quan đặc biệt bằng tiếng Séc và tiếng Anh liên quan đến cuốn sách.

Klara Janderova, phát ngôn viên của Sở Du lịch thành phố Prague, nói: "Sự quan tâm rất lớn. Những tour du lịch này đưa du khách đến các ga tàu khác nhau trong cuốn sách của Dan Brown. Các tour hàng tuần luôn được đặt kín chỗ từ sớm. Chúng tôi sẽ bổ sung các tour mới vào năm mới".

Một điều thuận lợi với Prague là cuốn sách đề cập đến rất nhiều điểm đến của thành phố này, bao gồm những nơi ít người biết đến.

Podskalska nói: "Trong tác phẩm mới, ông ấy (Brown) đã đưa vào không chỉ những nơi nổi tiếng như cầu Charles và lâu đài Prague, mà còn khéo léo kết nối cả thư viện Clementinum, biệt thự Petschek, pháo đài Bastion XV và hầm ngầm Folimanka".

Janderova dự kiến một ​​làn sóng người hâm mộ mới sẽ đến Prague trong hai năm tới, khi bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ​​được phát sóng trên Netflix. Bà cho biết rất nhiều du khách đã đến thành phố này nhờ các bộ phim quốc tế được quay tại đây.

Năm ngoái, 12 triệu du khách nước ngoài đã đến thăm CH Czech, trong đó hơn 8 triệu người đã đến thăm thủ đô Prague.