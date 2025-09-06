Người hùng của 'Mật mã Da Vinci' trở lại

“The Secret of Secrets”, phần thứ sáu trong loạt truyện của Dan Brown về nhà ký tượng học Robert Langdon, đưa ông trở lại Prague để khám phá một âm mưu gây chấn động.

Các nhân vật Robert Langdon trên phim. Ảnh: AARP.

Năm 2000, Dan Brown, một nhạc sĩ rơi vào khó khăn đã chuyển sang làm nhà văn và xuất bản cuốn Thiên thần và Ác quỷ. Tác phẩm kinh dị đan xen thế giới công nghệ với tôn giáo về hành trình của một giáo sư Harvard trong cuộc chiến giữa các nhà khoa học và tổ chức Illuminati tại thành phố Vatican.

Cuốn sách chưa gây được tiếng vang ngay. Tuy nhiên vào năm 2003, phần tiếp theo Mật mã Da Vinci đã trở thành một hiện tượng. Cuốn sách bán được hơn 80 triệu bản, dịch ra hàng chục ngôn ngữ và trở thành một bộ phim bom tấn với sự tham gia của Tom Hanks trong vai người hùng uyên bác Robert Langdon.

Ba phần tiếp theo, Biểu tượng thất truyền (2009), Hỏa ngục (2013) và Nguồn cội (2017), cũng được độc giả đón nhận.

Giờ đây, Brown trở lại với một tác phẩm ly kỳ khác về Langdon, The Secret of Secrets, trong một hành trình bí ẩn ở thủ đô Prague, Cộng hòa Séc.

The New York Times đã điểm lại một số thông tin về nhân vật chính Langdon để độc giả sẵn sàng bước chân vào thế giới mới cùng Dan Brown.

Sách ra mắt vào ngày 9/9. Ảnh: DanBrown.com.

Robert Langdon là ai?

Là một giáo sư ký hiệu học, Langdon có vẻ ngoài uyên bác và điềm đạm hơn những nhân vật “cứu thế” điển hình trong phim hành động. Trong Mật mã Da Vinci, ông được đề cập vào "khoảng 40 tuổi", lịch sự, nhã nhặn và không hề khoa trương.

Langdon cũng là người khỏe mạnh, bơi 50 vòng trong hồ bơi tại Harvard mỗi sáng và có giọng nói nam trung mà phụ nữ dường như không thể cưỡng lại. Ông thường đi giày lười, mặc áo cổ lọ bên trong áo khoác vải tuýt, cùng điểm nhấn là một chiếc đồng hồ đeo tay hình chuột Mickey, được cha mẹ tặng khi ông còn nhỏ.

Năng khiếu chính của Langdon là trí nhớ siêu phàm. Ông có thể nhớ lại bất kỳ hình ảnh nào mình từng thấy một cách chi tiết đến hoàn hảo, ví dụ từ một chuỗi ký tự do các nhà huyền bí học thế kỷ 16 tạo ra cho đến bản đồ nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona.

Khả năng này giúp ông có lợi thế với ngành nghiên cứu các biểu tượng cổ đại. Và nếu một bí ẩn liên quan đến các biểu tượng hoặc mật mã được ẩn giấu trong nghệ thuật Phục Hưng, khó có thể có ai phù hợp hơn cho công việc này.

Tuy nhiên, ông cũng có một điểm yếu lớn: Chứng sợ không gian hẹp. Khi còn nhỏ, Langdon đã từng rơi xuống giếng và ngay cả khi trưởng thành, ông vẫn không thể chịu đựng được việc bị giam cầm trong không gian chật hẹp.

Ông thích đi cầu thang bộ hơn thang máy, tránh các môn thể thao trong sân kín và sống trong một "ngôi nhà thời Victoria thoáng mát, trần cao" thay vì ký túc xá của khoa tại Harvard. Trong Thiên thần & Ác quỷ, Langdon suy đoán rằng "sự đam mê của ông đối với thế giới nghệ thuật xuất phát từ tình yêu của ông đối với không gian rộng mở của các bảo tàng."

Những cuộc phiêu lưu của Langdon

Các tác phẩm của Dan Brown phần lớn diễn ra ở các thủ đô lịch sử của châu Âu như Paris, London và Rome. Nội dung tác phẩm thường liên quan đến các giáo phái, dòng tu và hội kín, với những phiên bản giả tưởng dựa trên các nhóm có thật như Tu viện Sion, Hội Tam Điểm và Giáo hội Palmarian, cũng như các tổ chức hoàn toàn hư cấu như Consortium, một dạng công ty tư vấn công nghệ cao kết hợp với một cơ quan bán quân sự.

Langdon bị cuốn vào âm mưu của các tổ chức này và trong mỗi cuốn sách, ông đều ngăn chặn được thảm họa ở những giây phút cuối bằng cách phá vỡ một mật mã cổ xưa, trả lời một câu đố phức tạp hoặc giải một câu đố ở giao điểm giữa nghệ thuật, khoa học và tôn giáo.

Trong mỗi hành trình, Langdon đều hợp tác với một người bạn đồng hành mới là nữ quyến rũ và thông minh. Trong Mật mã Da Vinci, ông làm việc với nhà mật mã học tài ba Sophie Neveu, trong Hỏa ngục, cộng sự của ông là bác sĩ Sienna Brooks.

Có rất ít nhân vật định kỳ trong bộ truyện, nhưng một vài nhân vật phụ xuất hiện nhiều lần như biên tập viên sách của Langdon, Jonas Faukman. Tên gọi này là một phép đảo chữ cái biên tập viên ngoài đời thực của Brown là Jason Kaufman.

Sức hút từ các tác phẩm của Dan Brown

Tiểu thuyết của Langdon mang một thế giới tri thức cao siêu vào tác phẩm bình dân, đưa những ẩn dụ lịch sử, kiến thức địa lý và triết học vào cùng cảm giác hồi hộp và thoát ly thực tại. Các cuốn sách cũng dựa trên sự nghiên cứu kỹ lưỡng, sâu sắc và chứa đầy những mô tả sống động về các địa danh, tranh vẽ và nhà thờ nổi tiếng thế giới.

Điều đó khiến độc giả có cảm giác vừa như đang trong một chuyến du lịch thực sự, vừa học hỏi được nhiều tri thức. Lối kể chuyện của Brown cũng rất lôi cuốn, mỗi chương đều kết thúc bằng một tình tiết gay cấn đến nỗi người đọc khó có thể đặt sách xuống.

Dan Brown có biệt tài khiến ngay cả những thuyết âm mưu xa vời nhất cũng trở nên hợp lý, và một phần thú vị của các tác phẩm nằm ở cảm giác phải đảo lộn mọi hiểu biết vốn có để tìm ra sự thật.

Liệu tất cả sức hút này có nằm trong The Secret of Secrets hay không? Độc giả sẽ cần phải đón đọc.