Dan Brown: 'Robert Langdon là người tôi muốn trở thành'

Dan Brown, tác giả của “Mật mã Da Vinci” đã chia sẻ về cuốn tiểu thuyết mới “The Secret of Secrets” và những suy nghĩ đối với nhân vật chính Robert Langdon.

Dan Brown. Ảnh: Vanity Fair.

Le Monde đã trò chuyện với Dan Brown qua điện thoại nhân dịp cuốn tiểu thuyết mới của ông The Secret of Secrets (tạm dịch: Bí mật của bí mật) được phát hành trên toàn thế giới. Trong cuộc trò chuyện này, nhà văn người Mỹ cho biết ông không còn bằng lòng với việc chỉ viết lại các truyền thuyết và hư cấu hóa thế giới huyền bí. Thay vào đó, ông mở rộng nhận thức của mình và độc giả với các lý thuyết giả khoa học và sự kết nối của chúng với huyềnbí và khoa học thật sự.

Bước chân vào thế giới giả khoa học

Trong The Secret of Secrets, Brown giới thiệu nhân vật nữ chính Katherine là một học giả chuyên về trí tuệ học, một ngành học không được công nhận trong giới học thuật đời thực.

Brown giải thích: “Trí tuệ học bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp noetikos, có nghĩa là nhận thức. Đó là nghiên cứu về ý thức con người và nhận thức của chúng ta về thế giới thực. Ngoài ra, ngành này còn nghiên cứu khả năng tác động của tâm trí con người lên thế giới vật chất. Ví dụ như sức mạnh của lời cầu nguyện. Liệu chúng ta có thể thay đổi bản chất tế bào của một người bằng cách khiến đủ số người suy nghĩ về họ không?”.

The Secret of Secrets đã nhận được kế hoạch chuyển thể ngay sau khi ra mắt. Ảnh: DanBrown.

Việc thông qua cánh cửa trí tuệ học để kết nối với thế giới huyền bí cũng là một lý do Dan Brown chọn bối cảnh cho tác phẩm mới ở Prague.

“Prague là trung tâm của thế giới huyền bí châu Âu. Khi còn nắm quyền, Rudolf II (Hoàng đế La Mã thần thánh kiêm Vua xứ Bohemia, 1552-1612) đã mang đến Prague những người theo đạo Kabbalah, các nhà ngoại cảm và các nhà giả kim. Với những yếu tố lịch sử đó, tôi nghĩ Prague thật huyền bí. Có rất nhiều con hẻm tối tăm quanh co và chúng có nhiều điều bí ẩn”, Brown bày tỏ.

Ngoài sự mới mẻ với việc đan xen thế giới giả khoa học và những điều huyền bí, The Secret of Secrets còn đặc biệt vì là một cuốn “sách lồng trong sách”, vừa là tác phẩm của Brown và vừa là bản thảo của Katherine. Dù độc giả không chủ ý đọc một dòng nào, công trình của Katherine dần được hé lộ qua những hồi tưởng và ký ức.

Dan Brown cho hay: “Cuốn sách rất phức tạp và có nhiều tầng. Câu đố trong câu đố, cánh cửa trong cánh cửa. Công việc của một tiểu thuyết gia là chọn một dòng thời gian, cắt nhỏ nó ra, xáo trộn nó và kể lại theo cách thú vị nhất có thể. Nhà văn không thể đặt quá nhiều câu hỏi trong đầu người đọc cùng một lúc. Tôi có lẽ đã viết cả triệu từ để rồi chỉ còn 200.000 từ và nhấn phím xóa rất nhiều lần. Tôi đã gõ rất nhiều phím khi viết cuốn tiểu thuyết này”.

Hình mẫu Langdon đến từ chính trải nghiệm của Brown

Góp phần vào sự thú vị của cuốn sách là góc nhìn đối lập của hai nhân vật chính. Katherine tin vào tính xác thực của các hiện tượng siêu nhiên, trong khi Langdon vẫn hoài nghi trong phần lớn cuốn tiểu thuyết. Theo Brown, Langdon là một nhà khoa học và ông trải qua diễn biến tâm lý từ hoài nghi sang tạm tin tưởng. Quá trình biến đổi của Langdon cũng chính là sự thay đổi của tác giả trong cuộc sống thực.

“Độc giả đọc được sự biến đổi của Langdon trong suốt cuốn sách. Đó cũng là sự biến đổi của tôi trong suốt nhiều năm. Tôi luôn nói rằng: “Anh ấy (Langdon) là người mà tôi ước mình có thể trở thành. Anh ấy thông minh và táo bạo hơn tôi. Anh ấy cũng có một cuộc sống thú vị”, Brown chia sẻ.

“Có người từng nói với tôi, 'Tôi không hiểu sao anh lại có thể nói Langdon thông minh hơn anh, bởi vì mọi thứ anh ấy nghĩ đến, anh đều phải nghĩ và viết ra'. Nhưng, những gì anh ấy nói ra ngay một lúc thì tôi đã phải nghiên cứu và mất một tuần để viết về tình tiết đó”, Brown giải thích về quá trình sáng tác.

Trong phim chuyển thể tiểu thuyết Dan Brown, nhân vật Robert Langdon do Tom Hanks thủ vai.

Trong thế giới anh hùng điện ảnh, Langdon không giống như James Bond hay Jason Bourne, những người dùng vũ khí và bạo lực để giải quyết những bí ẩn. Thay vào đó, Langdon giống một học giả lịch lãm hơn, thích sử dụng trí tuệ của mình để tìm ra câu đố cuối. Đây cũng là điều Brown kiên trì muốn truyền tải.

“Khi chúng tôi chuyển thể Mật mã Da Vinci thành phim, và chúng tôi cũng đang có một dự án mới với Netflix, tôi đã đưa hình mẫu của Langdon vào hợp đồng. Anh ấy không thể đột nhiên trở thành bậc thầy về vũ khí, hay đột nhiên sử dụng ma túy. Anh ấy cũng không thể liên quan gì đến rượu.

Lý do tôi viết về kiểu anh hùng này là vì tôi lớn lên trong khuôn viên Học viện Phillips Exeter, một trường dự bị ở New Hampshire. Những người lớn xung quanh tôi đều là giáo viên. Tôi trưởng thành nơi anh hùng là những mọt sách. Họ là giáo sư, sinh viên và học giả, những người giải quyết vấn đề bằng trí óc của họ”, Brown chia sẻ về điều làm nên sự đặc biệt của Langdon.