Tuyên ngôn của 'ông hoàng' mật mã

Trong tiểu thuyết mới nhất, Dan Brown không chỉ dẫn dắt độc giả khám phá những biểu tượng, mật mã hấp dẫn, mà còn gửi thông điệp về sức sống của sách.

Dan Brown gây ấn tượng mạnh với các tiểu thuyết trinh thám, giải mã, biểu tượng, nơi yếu tố hư cấu hòa quyện với khoa học, lịch sử, nghệ thuật. Ông là nhà văn thuộc trường phái hành động và người hùng của ông, nhân vật Robert Langdon cũng vậy. Trong những tập truyện trước đây, Langdon đã truy đuổi ráo riết những người săn lùng ông, dù là ở Florence, Rome, Barcelona hay một điểm du lịch nổi tiếng nào khác.

Lần này, gần 700 trang của The Secret of Secrets dẫn độc giả tới một ngày bận rộn khác của Langdon, chủ yếu ở Prague, nơi các cuộc đọ súng diễn ra, nhiều tầng khóa được phá giải, những lối đi bí mật được phát hiện và lần lượt nhiều bí mật được tiết lộ. Cốt truyện sôi động được xây dựng trên nền văn xuôi đầy cảm xúc.

Xen kẽ nhiều sự thật

Các tác phẩm của Dan Brown thường được xây dựng trên những sự thật nhất định. Vì Langdon là một giáo sư, những cuộc phiêu lưu của ông được chấm phá, hay có thể nói là được thêm thắt, với những bài giảng ngắn gọn về rất nhiều chủ đề lịch sử, khoa học, triết học và kiến trúc.

“Năm 1889, sau khi các quan chức thành phố Prague đến thăm Triển lãm thế giới ở Paris và chứng kiến ​​tòa tháp ấn tượng của Gustave Eiffel, họ đã quyết định sẽ xây dựng một tháp Eiffel "thu nhỏ" của riêng mình tại Prague.

Các công ty như Neuralink của Elon Musk từ năm 2016 đã tìm cách phát triển một loại thiết bị được gọi là giao diện H2M. Đây là một loại thiết bị có thể chuyển đổi dữ liệu thu được từ não thành mã nhị phân dễ hiểu.

Cầu George Washington là cây cầu đông đúc nhất thế giới”.

Hay câu mở đầu chương bảy:

“Nhà xuất bản sách lớn nhất thế giới, Penguin Random House (PRH), xuất bản gần 20.000 cuốn sách mỗi năm và tạo ra hơn 5 tỷ USD doanh thu hàng năm”.

Cuốn sách vừa ra mắt ngày 9/9. Ảnh: DanBrown.com.

Trong thế giới thực, DanBrown là người góp công không nhỏ cho con số 5 tỷ USD này khi Penguin Random House là đơn vị xuất bản nhiều cuốn sách của ông. Và với The Secret of Secrets, Dan Brown đang chứng minh cho giá trị của ngôn từ. Vào thời điểm mà việc đọc sách dường như đang trên bờ vực suy thoái và sách đã nhường lại ảnh hưởng cho podcast và video, cuốn sách dày cộp của Brown dám khẳng định điều ngược lại.

Hành trình lý giải khoa học

Trong tác phẩm mới, trọng tâm không phải là sự ám ảnh từ quá khứ, như Hội Tam Điểm, Hiệp sĩ Đền Thánh, da Vinci hay Dante, những kẻ ngoại đạo hay giáo sĩ, mà là một tương lai mơ hồ của nhận thức và ý thức con người.

Cuốn sách xoay quanh bản thảo của Katherine, một cộng sự của Langdon trong Biểu tượng thất truyền (2009) và giờ đây chính thức có mối quan hệ sâu sắc. Cuốn sách của Katherine hứa hẹn đảo lộn những giả định cơ bản về ý thức, cái chết và bản thân thực tại, điều dấy lên sự lo ngại của giới tinh hoa vì những bí mật nó tiết lộ.

Để ngăn ngừa bản chất thế giới và tương lai được tiết lộ, máy chủ lưu cuốn sách bị tấn công, bản thảo in bị đánh cắp và đã xảy ra nhiều khoảnh khắc nghẹt thở trên hành trình giải cứu.

Theo New York Times, khi càng tìm hiểu về nội dung cuốn sách của Katherine, lý luận dường như được cường điệu một cách quá mức. Katherine lập luận rằng bộ não của con người không phải là những thực thể nhận thức độc lập, mà là những cánh cổng dẫn đến trí tuệ vũ trụ.

Dựa trên nền tảng hóa học thần kinh, lý thuyết của Katherine đề cập đến sự thoát xác, cuộc sống sau khi chết, khả năng tiên tri, đa nhân cách, diễn biến cận tâm lý học...

Và khi cuốn sách của Brown tiến gần đến cao trào, suy luận của Langdon về sự tiến bộ mạnh mẽ của công nghệ thần kinh nghe có vẻ lạc lõng với thế giới hiện tại đầy lo lắng và u ám.

Ngoài ra, The Guardian còn cho rằng nhân vật phản diện và lý do hành động rất nhàm chán, không tạo được sự ấn tượng như những thầy tu bạch tạng giết người hay những kẻ điên xăm trổ.

Dù vậy, với cốt truyện dày đặc tình tiết gay cấn cứ vài trang lại xuất hiện, cuốn sách vẫn đậm chất Dan Brown.

Trong khi chưa rõ cuốn sách có thể thành công đến đâu, thì The Secret of Secrets chắc chắn khiến nhiều người hoài niệm về một thời kỳ hoàng kim của sách in, khi một tác phẩm viết có thể bán được hàng triệu bản và còn có thể khơi mào những cuộc tranh luận sôi nổi về cả nội dung và giá trị văn học, lịch sử cùng văn hoá của nó.