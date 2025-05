Bộ sách của Dan Brown bị làm lậu

"Nguồn cội", "Hỏa ngục", "Điểm dối lừa"... những tác phẩm ăn khách của Dan Brown bị làm lậu, bán giá rẻ. Thậm chí, cuốn "Mật mã Da Vinci" không tái bản từ lâu vẫn bị làm giả.

Sách lậu từ lâu là căn bệnh trầm kha của giới xuất bản. Thời gian gần đây, giới yêu sách tại Việt Nam không khỏi bức xúc và lo lắng trước tình trạng sách giả, sách lậu của các tác phẩm nổi tiếng xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường.

Đáng chú ý, bộ 6 cuốn tiểu thuyết trinh thám của Dan Brown - một trong những nhà văn nổi tiếng nhất nước Mỹ và bộ 5 cuốn Chiến tranh tiền tệ của Song Hong Bing mua bản quyền phát hành tại Việt Nam đang là nạn nhân của việc làm giả một cách trắng trợn, từ hình thức đến nội dung.

Bộ sách của Dan Brown: sách giả (trái) và sách thật.

Theo phản ánh từ nhiều độc giả, những bộ sách này đang bị sao chép và rao bán với giá rẻ bất thường trên nhiều nền tảng. Tuy nhiên, chất lượng thực tế lại kém: bìa mềm ọp ẹp, giấy ngả màu, mực in nhòe, nhiều cuốn mất chữ, sai nội dung, không có các chi tiết đặc trưng như bookmark lụa hay áo bìa cứng.

Chị Thanh Hà (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi mua trọn bộ Dan Brown vì thấy giá rẻ hơn gần một nửa. Nhưng khi mở ra thì mới biết đó là sách lậu - giấy kém chất lượng, bìa thì lỏng lẻo. Thật sự rất thất vọng".

Tương tự, anh Quốc Bảo - một độc giả ở Hà Nội, làm trong lĩnh vực tài chính cho biết: “Tôi mua Chiến tranh tiền tệ qua một trang mạng, nhưng mực in rất nhòe, sai cả bảng biểu. Tôi nghi ngờ nên mua lại từ trang chính thức của nhà phát hành và thấy sự khác biệt là quá rõ ràng".

Giám đốc tủ sách Bách Việt, anh Nguyễn Thành Đạt, cho biết các ấn phẩm chính hãng đều được biên tập chặt chẽ về nội dung, trình bày và chất lượng in ấn. Với sách của Dan Brown: Bìa cứng, áo bìa sang trọng, giấy dày đẹp, mực in rõ nét, bookmark lụa; với bộ sách Chiến tranh tiền tệ, sách được làm với bản in sắc nét, chất liệu giấy tốt, có mã định danh, in từ bản quyền gốc được cấp phép.

“Chúng tôi rất buồn khi có những độc giả vì không nhận biết được sự khác biệt giữa sách thật và sách giả nên vô tình mua phải sách lậu. Sách lậu thường có chất lượng in rất tệ và sẽ cho độc giả những trải nghiệm không tốt”, đại diện đơn vị phát hành chia sẻ.

Tình trạng vi phạm bản quyền trong ngành xuất bản không chỉ gây thiệt hại cho tác giả và nhà phát hành mà còn làm xói mòn văn hóa đọc và sự tôn trọng tri thức trong cộng đồng. Đặc biệt, các tác phẩm như Chiến tranh tiền tệ - vốn liên quan đến các vấn đề tài chính khi bị in sai, dịch ẩu hoặc cắt xén có thể gây hiểu nhầm nghiêm trọng cho người đọc.

Với sách của các tác giả nước ngoài, các công ty sách thường phải trả rất nhiều tiền bản quyền mới có thể đưa các cuốn sách đó về Việt Nam. Vì thế việc sách giả bán tràn lan dẫn tới các công ty sách sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế.

Hiện tại, nhiều công ty sách khuyến cáo độc giả chỉ nên mua sách tại nhà sách uy tín, gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử hoặc từ đối tác được ủy quyền.

Cuộc chiến chống sách lậu sẽ còn kéo dài nhưng mỗi người đọc hoàn toàn có thể góp phần bằng một lựa chọn đúng đắn - chọn mua sách chính hãng, ủng hộ tri thức chân chính, và góp phần xây dựng một cộng đồng đọc lành mạnh.