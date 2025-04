Ngừng phát hành bộ sách thiếu nhi sai lệch

Công ty sách Skids cho biết ngừng phát hành bộ sách thiếu nhi "Bộ câu đố cho trẻ mầm non" của tác giả Huệ An, do trong sách có nhiều thông tin sai lệch.

Bộ sách Bộ câu đố cho trẻ mầm non gồm 6 cuốn đã ngưng phát hành vì sai lệch thông tin. Ảnh: Sbooks. Cụ thể, Skids cho hay hôm 19/4 nhận được phản hồi từ độc giả về nội dung sai lệch trong một số cuốn sách thiếu nhi thuộc "Bộ câu đố cho trẻ mầm non" của tác giả Huệ An do đơn vị này phát hành. Sau đó, công ty đã kiểm tra và xác minh thông tin đúng như độc giả cung cấp. Theo đó, bộ sách có nhiều trang sai thông tin cơ bản. Ví dụ: câu đố về dơi, chuột, thằn lằn... nằm trong cuốn côn trùng. Hiện đơn vị đã ngưng phát hành cuốn sách này. Bộ sách tái bản các cuốn sách của Catbooks (một đơn vị làm sách thiếu nhi trước đây). Đại diện Skids cho biết vì chủ quan tin rằng sách từng được xuất bản sẽ không gặp vấn đề về nội dung, đơn vị đã tiến hành in ấn, phát hành trên thị trường. Đơn vị nhận lỗi vì chưa sát sao, kỹ lưỡng trong khâu biên tập, kiểm tra thông tin. Skids đã ngừng vô thời hạn dự án tái bản các ấn phẩm của Catbooks. Công ty đồng thời thông báo rằng những phụ huynh đã mua bộ sách có sai sót này có thể liên hệ Skids để trả sách và đổi những bộ sách khác.