In, buôn bán 1,6 triệu cuốn sách giả, 13 người lĩnh án tù

Chiều 13/5, sau 2 ngày xét xử, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả với quy mô đặc biệt lớn, lên tới 1,6 triệu cuốn sách thành phẩm và hàng trăm ngàn bản in bán thành phẩm.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2024, Nguyễn Trung Luật (trú TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH in bao bì Huy Trường Phát) cùng Phạm Ngọc Quang (trú TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo Quang Thắng) đã tổ chức in ấn và sản xuất SGK giả với quy mô công nghiệp.

Cụ thể, nhóm này đã sản xuất hơn 1,6 triệu cuốn SGK giả thành phẩm và khoảng 347.000 bản in bán thành phẩm chưa hoàn thiện, với tổng giá trị in trên bìa sách lên đến hơn 51 tỷ đồng .

Trong đó, Nguyễn Trung Luật đã bán cho Phạm Thạch Kim Điền (trú TP HCM) tổng cộng hơn 1,1 triệu cuốn SGK giả, trị giá hơn 37 tỷ đồng , với mức chiết khấu từ 65%-69% so với giá bìa. Ngoài ra, Luật còn bán cho Phạm Tin 86.000 cuốn, trị giá hơn 3 tỷ đồng , chiết khấu từ 60%-65%.

Phần còn lại 385.000 cuốn sách thành phẩm và 347.000 bản in chưa hoàn thiện bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ trước khi kịp tiêu thụ.

Để vận hành đường dây, Luật giao xe ô tô Mercedes Sprinter BKS 51B-058.55 cho Lê Hà Thanh (trú Bà Rịa - Vũng Tàu) sử dụng vận chuyển, quản lý kho hàng, xuất và giao sách giả cho khách hàng với mức lương 9 triệu đồng/tháng.

Phạm Ngọc Quang chịu trách nhiệm chính trong việc in sách giả, nhận thù lao từ Luật 270.000 đồng/ram giấy in 4 màu và 160.000 đồng/ram giấy in 2 màu (khổ 60x84cm). Quang thuê Phan Xuân Năng điều hành in ấn (lương 15 triệu đồng/tháng), Trần Huy Cường làm bản kẽm in sách (lương 8 triệu đồng/tháng).

Phan Xuân Năng còn liên hệ mua giúp Luật khoảng 600.000 tem sách giả với giá 60 triệu đồng để dán lên sách, nhận tiền công 3 triệu đồng.

Trong khâu tiêu thụ, Phạm Thạch Kim Điền thuê Phạm Đức Hậu quản lý đặt, nhận và phân phối sách giả (lương 8 triệu đồng/tháng), thuê Nguyễn Văn Tiến lái xe giao hàng (Mercedes Sprinter BKS 51B-052.42) với giá cước 400.000 đồng/chuyến dưới 10km và 20.000 đồng/km cho các chuyến xa hơn.

Điền sau đó bán sách giả cho Lê Duy Quang (trú Đà Nẵng) qua 9 đơn hàng, gần 20.000 cuốn với giá hơn 270 triệu đồng. Quang thuê Lê Minh Trí kiểm đếm, vận chuyển, bán hàng (lương 7 triệu đồng/tháng), đồng thời mua thêm 416 cuốn từ Trần Ngọc Tấn (trú Đồng Nai).

Số sách giả này được bán lại cho các nhà sách tại Đà Nẵng, Quảng Nam và một số tỉnh khác với giá chiết khấu 35%-40% so với giá bìa, mang lại lợi nhuận khoảng 10% mỗi cuốn.

Ngoài ra, Phạm Thạch Kim Điền còn bán cho Nguyễn Văn Ánh 4.795 cuốn sách giả. Ánh tiếp tục phân phối cho các nhà sách và cửa hàng văn phòng phẩm, hưởng lợi nhuận tương tự.

Kết thúc phiên tòa HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Luật 12 năm tù; Phạm Ngọc Quang 7 năm tù; Phan Xuân Năng 7 năm 6 tháng tù; Trần Huy Cường 4 năm 6 tháng tù; Lê Hà Thanh 8 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Phạm Thạch Kim Điền 9 năm tù; Phạm Đức Hậu 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Tiến 3 năm tù; Phạm Tin và Lê Duy Quang cùng 6 năm tù; Lê Minh Trí 3 năm tù; Nguyễn Văn Ánh 21 tháng tù. Riêng bị cáo Trần Ngọc Tấn phạt hành chính số tiền 200 triệu đồng.