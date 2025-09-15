Tiểu thuyết của Dan Brown vừa ra, Netflix đã có kế hoạch chuyển thể

Tác phẩm mới nhất của ông hoàng "mật mã" sẽ được chuyển thể thành phim trên Netflix với sự tham gia sáng tạo nội dung của chính tác giả và nhà sản xuất Carlton Cuse.

Tiểu thuyết The Secret of Secrets của nhà văn Dan Brown vừa ra mắt vào ngày 9/9, dự kiến bản Việt sẽ ra mắt vào năm 2026. Ảnh: Dan Brown.

Sau hàng loạt phiên bản điện ảnh và truyền hình, nhân vật giáo sư Robert Langdon của Dan Brown sẽ tiếp tục xuất hiện trong một loạt phim mới do Netflix phát triển, dựa trên tiểu thuyết vừa phát hành The Secret of Secrets (Tạm dịch: Bí mật của bí mật). Dự án có sự tham gia đồng sáng tạo nội dung của chính Dan Brown cùng nhà sản xuất kỳ cựu Carlton Cuse (tác giả phim Lost, Jack Ryan, Locke & Key).

Bộ phim sẽ đưa Langdon đến thành phố Prague, nơi ông phải lần theo dấu vết của một bản thảo chứa đựng những phát hiện có thể thay đổi cách con người hiểu về tâm trí. Khi người bạn đồng hành là Katherine Solomon mất tích, Langdon lần nữa buộc phải vận dụng tri thức biểu tượng học để giải mã các manh mối cổ xưa giữa một thành phố đầy huyền thoại.

Netflix chưa công bố lịch phát hành hay dàn diễn viên chính nhưng dự án đã bước vào giai đoạn tiền sản xuất. Phim hứa hẹn giữ nguyên không khí giật gân pha trộn giữa khoa học và huyền bí, đặc trưng trong các tác phẩm của Dan Brown.

Ông hoàng "mật mã" Dan Brown không xa lạ với các dự án chuyển thể. Năm 2006, tiểu thuyết Mật mã Da Vinci được Columbia Pictures đưa lên màn ảnh với Tom Hanks và đạo diễn Ron Howard. Dù nhận nhiều đánh giá trái chiều và chỉ đạt 26% trên Rotten Tomatoes, phim vẫn thu về hơn 750 triệu USD và trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm.

Brown giữ vai trò nhà sản xuất điều hành trong Mật mã Da Vinci và các phần sau như Thiên thần và ác quỷ (2009), Hỏa ngục (2016). Ngoài ra, ông còn viết thêm các đoạn bổ sung cho phim và từng xuất hiện thoáng qua cùng vợ trong một cảnh nền.

Năm 2021, Biểu tượng thất truyền được Peacock chuyển thể thành loạt phim truyền hình dưới dạng tiền truyện, với Ashley Zukerman thủ vai Langdon thời trẻ. Tuy nhiên, series này chỉ kéo dài một mùa.

Với The Secret of Secrets, Dan Brown không chỉ trở lại với một tiểu thuyết mới sau 8 năm im ắng, mà còn trực tiếp góp mặt trong quá trình sáng tạo nội dung màn ảnh. Dự án đánh dấu một nỗ lực tiếp cận sâu hơn vào thế giới điện ảnh, nơi chính tác giả đồng hành cùng quá trình kể lại những bí ẩn ông từng viết trên trang giấy.