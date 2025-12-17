Lương khởi điểm của bác sĩ từ năm 2026

Từ 1/1/2026, bác sĩ mới tuyển dụng được xếp lương bậc 2, thu nhập có thể đạt 10-12 triệu đồng/tháng nhờ phụ cấp ưu đãi nghề.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Đinh Hà.

Từ ngày 1/1/2026, chính sách tiền lương với đội ngũ y tế sẽ có thay đổi đáng chú ý, trong đó bác sĩ mới tuyển dụng được xếp lương khởi điểm cao hơn so với hiện hành, kèm theo nhiều mức phụ cấp ưu đãi theo lĩnh vực và địa bàn công tác.

Bác sĩ mới ra trường được xếp lương bậc 2

Theo quy định mới, từ 1/1/2026, bác sĩ khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng sẽ được xếp lương từ bậc 2, thay vì bậc 1 như hiện nay. Trước đó, bác sĩ mới ra trường thường hưởng hệ số lương 2,34, tương đương hơn 5,4 triệu đồng/tháng (chưa tính phụ cấp).

Với chính sách mới, hệ số lương áp dụng cho bác sĩ, dược sĩ y khoa mới tuyển dụng là 2,67. Tính theo mức lương cơ sở hiện hành 2,34 triệu đồng, tiền lương cơ bản của bác sĩ mới ra trường sẽ đạt khoảng 6,247 triệu đồng/tháng, cao hơn gần 800.000 đồng so với trước.

Mức lương này được áp dụng kể từ thời điểm tuyển dụng cho đến khi có quy định mới về chế độ tiền lương.

Ngoài lương cơ bản, bác sĩ, y sĩ và dược sĩ mới ra trường còn được hưởng các khoản phụ cấp theo lĩnh vực và điều kiện làm việc. Công thức tính thu nhập gồm: Lương cơ sở x hệ số lương + các khoản phụ cấp ưu đãi nghề.

Cụ thể, với hệ số 2,67, lương cơ bản là khoảng 6,247 triệu đồng. Nếu cộng thêm phụ cấp ưu đãi nghề từ70% đến 100%, tùy từng lĩnh vực, tổng thu nhập hàng tháng của bác sĩ, dược sĩ mới ra trường có thể đạt hơn 10 triệu đến khoảng 12 triệu đồng, thậm chí cao hơn ở một số vị trí đặc thù.

Nhiều lĩnh vực được hưởng phụ cấp 100%

Những nội dung trên được quy định tại Điều 3 Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Nhân viên y tế thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn trong các lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%. Ảnh: Đinh Hà.

Theo dự thảo, bác sĩ (bao gồm bác sĩ y học cổ truyền, răng hàm mặt), bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ đều được xếp lương từ bậc 2 khi tuyển dụng. Đáng chú ý, nhân viên y tế thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn trong các lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%.

Bên cạnh đó, nhân viên y tế công tác tại trạm y tế cấp xã và cơ sở y tế dự phòng cũng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi cao. Cụ thể, nếu làm việc tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, mức phụ cấp ưu đãi nghề là 100%. Với các khu vực còn lại, mức phụ cấp tối thiểu là 70%.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc triển khai và có thể bổ sung thêm các đối tượng đặc thù khác, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.

Đây là quy định có tính chất đột phá trong chính sách tiền lương phù hợp với quá trình đào tạo của nhân viên ngành y tế và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Quốc hội đối với ngành y tế.

Điều 4 của Nghị quyết về việc bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế cũng khẳng định mọi hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhân viên y tế sẽ bị xử lý tương ứng theo mức độ, từ kỷ luật, xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người vi phạm phải bồi thường thiệt hại và buộc xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc tại nơi cư trú, nơi làm việc hay cơ sở khám chữa bệnh nơi xảy ra vụ việc.

Điều 5 quy định về tuyển dụng nhân lực y tế, cho phép tiếp nhận viên chức vào trạm y tế xã mà không yêu cầu thời gian công tác nếu người đó có giấy phép hành nghề phù hợp và cam kết làm việc ít nhất 5 năm. Nếu không hoàn thành thời gian cam kết, người được tiếp nhận sẽ bị buộc thôi việc theo quy định pháp luật.