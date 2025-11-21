Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lũ cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang

  Thứ sáu, 21/11/2025 06:55 (GMT+7)
Một chiếc quan tài trôi trên sông Tắc (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được người dân phát hiện và kéo vào bờ.

Vào khoảng 18h ngày 20/11, người dân phát hiện một chiếc quan tài trôi trên sông Tắc, phường Nam Nha Trang nên hợp lực dùng dây kéo vào bờ.

Người dân kéo chiếc quan tài vào bờ.

Theo người dân địa phương, thời điểm trên, mực nước sông Tắc dâng cao và chảy xiết do ảnh hưởng của mưa lớn nước lũ tràn về. Khả năng chiếc quan tài bị nước lũ cuốn từ khu vực nghĩa địa phía thượng nguồn là rất cao.

Sau khi quan tài được kéo vào bờ, người dân đã thông báo cơ quan chức năng để tìm người thân đến nhận lại.

Theo báo cáo sơ bộ của tỉnh Khánh Hòa, đến nay đã có 14 người chết và một người mất tích do mưa lũ gây ra. Tuy nhiên, số người chết và mất tích có thể tăng do nhiều khu vực miền núi, vùng trũng thấp bị ngập sâu, chia cắt, mất thông tin liên lạc. Toàn tỉnh có 54 xã, phường với 162 điểm bị ngập lụt. Hiện nay, vẫn còn nhiều gia đình bị ngập cao đến mái nhà cần sơ tán khẩn cấp tại các xã, phường: Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Diên Khánh, Diên Điền... trong đó có nhiều trường hợp đã ở trên mái nhà từ đêm 19/11.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, bộ đội, dân quân tự vệ, công an, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đã huy động hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ và 227 phương tiện tham gia cứu hộ. Hiện nay, các lực lượng đang tiếp tục cứu hộ, sơ tán người dân bị cô lập.

https://tienphong.vn/lu-cuon-troi-ca-quan-tai-o-nha-trang-post1798086.tpo

Phùng Quang/Tiền Phong

