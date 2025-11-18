Low G vấp tranh cãi

Low G nhận ý kiến trái chiều khi video ghi lại cảnh anh từ chối chụp ảnh với fan lan truyền trên mạng xã hội. Quản lý của nam rapper sau đó lên tiếng giải thích.

Mới đây, một video tố Low G tỏ thái độ, từ chối chụp ảnh giao lưu với fan lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Threads, thu hút hàng chục nghìn tương tác.

Cụ thể, trong video, khi kết thúc phần trình diễn tại một trường đại học, Low G được MC mời ở lại chụp hình cùng sinh viên, song nam rapper ra hiệu từ chối và bước thẳng vào cánh gà.

Khoảnh khắc Low G từ chối chụp hình với fan được lan truyền.

Nội dung clip này khiến Low G nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng nam rapper thiếu thân thiện, thể hiện thái độ “ngôi sao". Tuy nhiên, cũng có nhiều bình luận bênh vực, cho rằng Low G làm vậy để thể hiện sự chuyên nghiệp.

Trước những tranh luận, Dương Fynn - bạn gái và cũng là quản lý của Low G - đã lên tiếng giải đáp về vấn đề trên. Cô cho biết phần giao lưu chụp ảnh không có trong thỏa thuận với BTC, nên ê-kíp đã yêu cầu dừng lại và Low G chỉ làm theo.

“Nếu ý bạn là Low G đang thái độ khi từ chối chụp hình thì cụ thể: hôm đó phía BTC bên trường đã tiến hành phần giao lưu này không đúng thỏa thuận 2 bên, vậy nên tại thời điểm đó phía ê-kíp Low G đã yêu cầu dừng phần giao lưu này lại. Low G từ chối là theo yêu cầu từ phía ê-kíp bên dưới (bạn có thể thấy Low G nhìn xuống dưới để check với ê-kíp chứ không phải tự quyết định). Nếu bạn là 1 trong số những fan ở đó, xin lỗi bạn vì sự hụt hẫng này và mong có thể gặp bạn ở event khác suôn sẻ hơn”, Dương Fynn giải thích.

Low G tên thật Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1997. Anh khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò vũ công trong Last Fire Crew trước khi chuyển sang rap. Low G gây chú ý từ năm 2020 nhờ phong cách âm nhạc mang cá tính riêng. Gần đây, Low G phát hành album phòng thu L2K (2025) gồm 16 ca khúc.

Low G thường xuyên chia sẻ về cuộc sống bên bạn gái Dương Fynn. Dương Fynn cũng là người đại diện lên tiếng trong hầu hết vấn đề liên quan đến nam rapper.