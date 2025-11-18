Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tóc Tiên lên tiếng

  • Thứ ba, 18/11/2025 12:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tóc Tiên cho biết cô chia sẻ lại clip nhưng không để ý đến tiêu đề nói về chuyện độc thân. Ca sĩ sau đó đã xóa clip nói trên.

Trên kênh cá nhân, Tóc Tiên lên tiếng giải thích vụ chia sẻ lại clip có tiêu đề "Cộng đồng mạng tìm tới tận nhà nam dancer nhảy với Tóc Tiên vì chưa bao giờ thấy chị cháy như vậy, đúng là phụ nữ độc thân". Nữ ca sĩ cho biết trong lúc hưng phấn, vui vẻ, cô chia sẻ clip nói trên mà không để ý đến tiêu đề. Vì vậy, cô đã xóa clip này sau đó.

"Câu chuyện qua miệng một người có khi thành chuyện khác. Mong chúng mình đủ vững lòng trước những cơn bão xô nghiêng", Tóc Tiên viết.

toc tien anh 1

Tóc Tiên biểu diễn trong sự kiện mới đây tại TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Trong khi Tóc Tiên có động thái đính chính về nghi vấn đang độc thân, Hoàng Touliver vẫn im lặng. Trên trang cá nhân, nhà sản xuất chỉ đăng tải hình ảnh đang tập luyện thể thao, chơi với mèo. Gần nhất, ở sự kiện Soobin Hoàng Sơn và Binz ra mắt sản phẩm mới tại TP.HCM, Touliver có mặt để chúc mừng, song không đi cùng Tóc Tiên.

Nữ ca sĩ xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và sân khấu. Gần nhất, màn trình diễn của Tóc Tiên tại Waterbomb ở TP.HCM thu hút sự chú ý. Cô khoe hình thể gợi cảm và có màn vũ đạo táo bạo với nam vũ công.

Thời gian qua, Tóc Tiên và Touliver vướng nghi vấn trục trặc sau nhiều năm gắn bó. Cả hai thường xuất hiện ở những nơi khác nhau thay vì đi chung như trước. Tóc Tiên cũng được cho là đã rời khỏi ngôi nhà từng sống chung với chồng. Hai người không còn tương tác qua mạng xã hội như trước đây. Nữ ca sĩ không ít lần cập nhật các dòng trạng thái tâm trạng, càng làm dân mạng đồn đoán về chuyện rạn nứt. Song đến lúc này, Tóc Tiên và Touliver đều không lên tiếng.

Vào tháng 1, Tóc Tiên chia sẻ trong bài phỏng vấn rằng cả tình yêu và sự nghiệp đều có những lúc khiến nữ ca sĩ cảm thấy yếu đuối. Nhưng may mắn, Tóc Tiên luôn có Touliver bên cạnh.

“Anh ấy không chỉ là chỗ dựa mà còn là người lắng nghe và đồng hành với Tiên qua mọi thăng trầm.Tôi nghĩ tôi và anh Hoàng đã bổ sung cho nhau rất nhiều. Chúng mình không cố thay đổi nhau, mà học cách chấp nhận và trân trọng sự khác biệt. Đó cũng là nguyên tắc của cả hai khi bước vào cuộc sống hôn nhân”, Tóc Tiên chia sẻ.

tóc tiên Tóc Tiên tóc tiên ca sĩ tóc tiên touliver

  • Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ khi 13 tuổi. Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam tham gia "The Remix" sau nhiều năm du học tại Mỹ, đánh dấu cộc mốc mới trong sự nghiệp. Cô từng nhận được nhiều đề cử hạng mục giải thưởng, trong đó có đề cử của giải Cống hiến, Làn Sóng Xanh và Zing Music Awards. Tóc Tiên cũng là một huấn luyện viên trong cuộc thi "Giọng Hát Việt" 2017.

    • Ngày sinh: 13/05/1989
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Album: Nụ cười nắng mai (2007), Tóc Tiên Thiếu nữ (2008), My Turn (2011)

