Lớp học thành 'lò nung', giáo viên ngất xỉu trên bục giảng

Đợt nắng nóng kỷ lục đang biến nhiều phòng học tại châu Âu thành "bẫy nhiệt". Hàng nghìn trường buộc phải đóng cửa để bảo vệ học sinh và giáo viên

Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, hàng nghìn trường học phải đóng cửa. Ảnh: Reuters.

Giờ ra chơi ngày 24/6 tại trường Tiểu học Harris Mayflower (London, Anh), các học sinh nhỏ tuổi mút kem que và nghịch nước trong những chiếc bể bơi phao tạm bợ.

“Cháu thấy mát mẻ và dễ thở hơn rất nhiều”, Advikhaa (11 tuổi) chia sẻ về các biện pháp khẩn cấp của trường, bao gồm việc cho phép học sinh đổi đồng phục sang quần áo mỏng nhẹ nhằm chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

Nhưng những giải pháp ngắn hạn như của trường Advikhaa không đủ để xoay chuyển tình thế. Trên khắp châu Âu, hàng nghìn ngôi trường khác đã phải chọn phương án cực đoan hơn - cho học sinh nghỉ học.

Theo Reuters, tại Anh và xứ Wales, khoảng 1.000 trường học đã phải đóng cửa hoặc rút ngắn thời gian lên lớp. Ngay cả những trường cố gắng mở cửa, tỷ lệ học sinh đến lớp cũng sụt giảm nghiêm trọng do phụ huynh chủ động giữ con ở nhà.

Tại Pháp, Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray cho biết tính đến ngày 25/6, đã có 13.500 trường học phải đóng cửa hoàn toàn hoặc chuyển sang áp dụng thời khóa biểu đặc biệt vì nắng nóng.

Giáo viên ngất xỉu ngay trên bục giảng

Khi các hiện tượng thời tiết cực đoan này xuất hiện ngày càng dày đặc với cường độ khốc liệt hơn, hệ thống trường học tại châu Âu đang bộc lộ lỗ hổng lớn trong việc bảo vệ trẻ em.

Phần lớn trường học tại châu lục này đều không trang bị hệ thống điều hòa không khí. Hệ quả là khi nhiệt độ đạt đỉnh, các lớp học lập tức biến thành những "lò nung" ngột ngạt.

Công đoàn giáo dục Anh (NASUWT) xác nhận hôm 23/6, một vài giáo viên đã ngất xỉu ngay trên bục giảng khi nhiệt độ tại các phòng học bị ánh nắng chiếu trực tiếp chạm mốc 40 độ C.

Ông Wayne Bates, đại diện phụ trách sức khỏe và an toàn của NASUWT thẳng thắn: “Các trường học chưa bao giờ được thiết kế để đối phó với mức nhiệt kinh khủng như thế này”.

Tình hình tại Pháp cũng không khả quan hơn. Kiến trúc chuộng cửa kính lớn nhưng lại thiếu rèm chớp chắn nắng bên ngoài đã biến các phòng học thành chiếc "kính lúp" khổng lồ, đẩy nhiệt độ bên trong dễ dàng vượt ngưỡng 30 độ C, thậm chí chạm mức 40 độ C.

Các giáo viên phải tự xoay xở bằng mọi cách để giảm nhiệt. Tại một số trường mầm non và tiểu học, các giáo viên phải liên tục kéo kín rèm cửa và dùng bình phun nước trực tiếp lên người học sinh để giúp các em hạ nhiệt.

Nhiều người dán màng phản nhiệt lên kính, dùng tua vít cạy những ô cửa sổ bị kẹt cứng hoặc tự mang quạt và bình xịt khoáng từ nhà đến lớp.

Trong tuyên bố chung đưa ra ngày 25/6, các công đoàn giáo dục tại nước này lên án gay gắt sự thiếu chuẩn bị từ phía chính quyền khi bắt buộc các thầy cô phải bám lớp trong nắng nóng.

"Tính mạng và sức khỏe của cả nhân viên trường học lẫn học sinh đang bị đem ra đánh cược", đại diện công đoàn nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các giáo viên chủ động đình công đơn lẻ tại bất kỳ đâu và bất kỳ thời điểm nào nếu thấy cần thiết.

Các học sinh trường tiểu học Harris Mayflower ở Anh đứng trong phao nước và ăn kem que để giải nhiệt, ngày 24/6. Ảnh: Reuters.

Thi cử trong "lò lửa"

Đáng chú ý, cơn khủng hoảng "bẫy nhiệt" bùng phát ngay giữa mùa thi cử cao điểm ở Pháp, đẩy hàng trăm nghìn học sinh vào thế tiến thoái lưỡng nan khi phải hoàn thành các bài thi quốc gia trong điều kiện khắc nghiệt.

Cha mẹ của Paul-Emile Perret-Porret (17 tuổi, học sinh trung học tại Paris) đã phải đặt một phòng khách sạn có điều hòa vào đêm trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp chỉ để con trai có một giấc ngủ ngon.

"Nếu mất ngủ trước ngày thi, cái nóng sẽ biến mọi thứ thành thảm họa. Được ngủ phòng điều hòa để có trạng thái tốt nhất là một sự may mắn", nam sinh chia sẻ.

Theo Guardian, để đối phó với chỉ trích, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Édouard Geffray cho biết bắt đầu từ năm nay, lịch thi sẽ được dồn hoàn toàn vào buổi sáng và kết thúc trước giờ trưa.

Các bàn thi được xếp giãn cách tối đa để giảm mật độ thí sinh trong phòng. Hội đồng thi sẽ phát nước uống miễn phí, đồng thời linh hoạt điều chỉnh quy chế, cho phép học sinh được tạm nghỉ và rời bàn thi để hạ nhiệt khi cần.

Tuy nhiên, tình trạng thí sinh lẫn giám khảo cảm thấy choáng váng, ngất lịm và phải nhờ đến sự chăm sóc của y tá trường học liên tục được ghi nhận. Nhiều học sinh cũng than phiền họ không thể tập trung ôn bài tại nhà vì không gian sống của gia đình cũng chịu chung cảnh ngột ngạt.

Trước tình hình này, vùng Île-de-France (bao gồm thủ đô Paris) đã phê duyệt khoản ngân sách khẩn cấp trị giá 1 triệu euro để hỗ trợ các hội đồng thi trung học mua sắm quạt và các thiết bị làm mát cấp bách.

Tuy nhiên, các công đoàn giáo dục tuyên bố những giải pháp tình thế này là chưa đủ. Họ yêu cầu chính phủ phải tiến hành một cuộc cải tổ toàn diện đối với cấu trúc hạ tầng trường học và tính toán lại toàn bộ lịch trình giáo dục để ứng phó với các đợt sóng nhiệt đang có xu hướng ập đến ngày một sớm hơn.