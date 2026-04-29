Mưa đá xuất hiện ở miền Bắc vào tháng 4 có bất thường?

Mưa đá xuất hiện ở miền Bắc vào tháng 4 do thời điểm giao mùa tạo ra xung đột mạnh giữa không khí lạnh và nóng ẩm, hình thành các đám mây dông đối lưu mạnh.

Mưa đá có thể xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 6. Ảnh: Cục Khí tượng Thủy văn.

Chiều 28/4, trận mưa đá kéo dài khoảng 10 phút xuất hiện tại hai bản Pu Nhi A và Pu Nhi B (xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên) khiến nhiều ngọn đồi phủ trắng bởi các hạt đá có đường kính 1-3 cm. Một số nhà dân bị hư hỏng mái sau cơn giông mạnh. Cùng thời điểm, hiện tượng mưa đá cũng được ghi nhận tại Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang, nhưng với mật độ thưa hơn.

Mưa đá hình thành như thế nào?

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, mưa đá hình thành bên trong các đám mây đối lưu phát triển mạnh - loại mây thường có hình chiếc đe và gây ra dông. Khi mây xuất hiện các dòng thăng cực mạnh, các hạt nước và tinh thể băng bị cuốn ngược lên độ cao có nhiệt độ dưới 0 độ C.

Tại đây, các giọt nước bắt đầu đóng băng thành tinh thể tuyết hoặc các hạt băng nhỏ. Những hạt băng này tiếp tục chuyển động lên xuống bên trong đám mây, va chạm với hàng triệu giọt nước siêu lạnh và dần lớn lên qua từng lớp băng bám quanh bề mặt.

Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần, giống như một vòng tuần hoàn bên trong đám mây dông. Khi kích thước và trọng lượng của các hạt băng vượt quá khả năng nâng đỡ của dòng khí, chúng rơi xuống mặt đất và tạo thành mưa đá.

Tuy nhiên, không phải cơn dông nào cũng gây ra mưa đá. Thống kê cho thấy chỉ khoảng trên dưới 10% số cơn dông xuất hiện hiện tượng này. Tuy nhiên, khi xảy ra, mưa đá thường đi kèm mưa lớn, gió giật mạnh và có thể gây thiệt hại đáng kể.

Về kích thước, mưa đá có nhiều loại khác nhau. Loại nhỏ thường là các viên băng trong suốt, đường kính khoảng 5 mm. Trong khi đó, các viên đá lớn có thể đạt kích thước 5-50 mm, mang hình cầu, hình nón hoặc méo, không đều.

Một số viên đá có thể nặng từ vài gram tới hàng trăm gram. Do rơi từ độ cao lớn với tốc độ khoảng 30-60 m/s, thậm chí lên tới 90 m/s, mưa đá có thể làm thủng mái tôn, hư hỏng nhà cửa, dập nát cây trồng hoặc gây nguy hiểm cho người đi đường.

Cục Khí tượng Thủy văn cho biết những khu vực miền núi và bán sơn địa là nơi dễ xảy ra mưa đá hơn vùng đồng bằng. Nguyên nhân là địa hình đồi núi kết hợp với sự xung đột mạnh của các khối không khí tạo điều kiện hình thành đối lưu mạnh.

Tại Việt Nam, hiện tượng này xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền núi phía bắc do thường xuyên chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao. Dù ít phổ biến hơn, Nam Bộ cũng từng ghi nhận mưa đá vào thời điểm chuyển mùa từ khô sang mưa, nhưng kích thước hạt đá thường nhỏ.

Mưa đá xuất hiện tại tỉnh Điện Biên ngày 28/4. Ảnh: Xã Pu Nhi.

Vì sao tháng 4 dễ xảy ra mưa đá?

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, mưa đá thường xuất hiện vào các giai đoạn chuyển mùa, đặc biệt là từ tháng 4 đến tháng 6 hoặc từ tháng 9 đến tháng 11. Đây là thời điểm diễn ra sự “giao tranh” mạnh giữa các khối không khí nóng và lạnh có đặc tính trái ngược nhau.

Sự xung đột này khiến khí quyển trở nên bất ổn, tạo ra các vùng đối lưu rất mạnh. Khi đối lưu phát triển đủ lớn, các đám mây dông sẽ hình thành nhanh chóng và kéo theo hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như sét, lốc, gió giật và mưa đá.

Tại Việt Nam, mưa đá là hiện tượng thời tiết cực đoan không xuất hiện thường xuyên nhưng có xu hướng được ghi nhận nhiều hơn trong những năm gần đây. Đối với ngành khí tượng tại Việt Nam, việc dự báo chính xác mưa đá vẫn là bài toán khó. Khác với bão hay áp thấp nhiệt đới có thể theo dõi từ sớm, mưa đá thường chỉ xuất hiện trong các đám mây dông cục bộ và diễn ra trong thời gian ngắn.

Hiện nay, cơ quan khí tượng chủ yếu dựa vào sự phát triển của các đám mây đối lưu để phát cảnh báo trước khoảng 1-2 giờ. Vì vậy, khả năng chủ động phòng tránh của người dân vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong việc hạn chế thiệt hại.

Theo khuyến cáo, người dân cần chú ý các dấu hiệu thời tiết bất thường như trời xuất hiện dông mạnh, mây đen dày đặc phủ kín bầu trời, gió đổi hướng đột ngột hoặc nhiệt độ giảm nhanh. Ban đêm, nếu có sấm sét liên tục, gió đang thổi mạnh bỗng lặng đi rồi chuyển lạnh bất thường, nguy cơ xuất hiện mưa đá là khá cao.

Khi nhận thấy những dấu hiệu này, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới mái tôn yếu, cây lớn hoặc khu vực trống trải để hạn chế nguy cơ bị thương do mưa đá và gió giật mạnh gây ra.