'Lối thoát' cho giá nhà London

Sau nhiều năm luôn có mặt trong danh sách những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, giá nhà tại London dần hạ nhiệt, mở ra cơ hội sở hữu nhà cho người trẻ tại nước này.

Giá nhà tại London (Anh) dần hạ nhiệt sau khoảng thời gian liên tục tăng giá. Ảnh: Reuters.

Trong nhiều năm, giới trẻ làm việc tại nước Anh luôn phải đối mặt với một nghịch lý: những cơ hội việc làm tốt nhất luôn tập trung ở London, thành phố có giá nhà đắt đỏ bậc nhất thế giới, theo Bloomberg.

Tại thời điểm đỉnh cao năm 2017, chi phí mua một căn hộ tại London cao gấp hơn 12 lần thu nhập trung bình hàng năm của người lao động, dù mức lương tại đây vốn đã cao hơn đáng kể so với các khu vực khác của nước Anh. Để tích lũy đủ tiền đặt cọc, người mua gần như phải có một công việc với mức lương rất cao hoặc có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

Dù bất động sản tại London hiện vẫn rất đắt đỏ, tia hy vọng đã xuất hiện đối với người trẻ Anh. Giờ đây, việc sở hữu nhà ở London không còn khó khăn như trước.

Dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Đăng ký Đất đai (Land Registry) và số liệu thu nhập chính thức, giá căn hộ tại thành phố này hiện đã thấp hơn 9 lần so với thu nhập bình quân của người lao động phổ thông và đây cũng được xem là mức dễ tiếp cận nhất trong vòng 12 năm. Còn tính theo giá thực (đã điều chỉnh lạm phát), giá căn hộ tại London đã thấp hơn 22% so với một thập kỷ trước.

Thị trường bất động sản London cũng đang đi lệch khỏi xu hướng chung của cả nước Anh. Theo đó, giá nhà tại London đã giảm khoảng 15% kể từ năm 2015, trong khi giá nhà trên toàn nước Anh lại tăng khoảng 5% trong cùng giai đoạn.

Theo dữ liệu của Hamptons, khoảng chênh lệch giá bất động sản giữa London và phần còn lại của nước Anh đã thu hẹp xuống mức thấp nhất trong 14 năm. Hiện nay, giá nhà tại London chỉ còn gấp đôi mức trung bình toàn quốc. Vào năm 2016, bất động sản tại thủ đô xứ sở sương mù có giá cao hơn 133% so với các khu vực khác.

Hàng loạt yếu tố, từ Brexit đến các đợt tăng thuế, đã kìm hãm thị trường từng được định giá quá cao. Riêng phân khúc căn hộ, việc siết chặt hoạt động cho thuê cùng với xu hướng ưu tiên nhà rộng hơn cũng khiến giá trị sụt giảm.

"Việc thị trường căn hộ hạ nhiệt chủ yếu xuất phát từ nhu cầu không gian sống lớn hơn và người mua cũng ưu tiên sở hữu nhà sau đại dịch", ông Richard Donnell, Giám đốc Nghiên cứu tại Zoopla, cho biết đồng thời nhấn mạnh các quy định về vay thế chấp cũng là một yếu tố quan trọng.

Ông cũng nhận định những cuộc trưng cầu Brexit và hàng loạt thay đổi thuế nhắm vào nhà đầu tư cũng như người mua nước ngoài đã làm suy yếu nhu cầu, đặc biệt trong bối cảnh môi trường đầu tư vào London đầy những bất định.

“Trong lịch sử, London từng trải qua nhiều giai đoạn tăng giá vượt trội. Điều khác biệt lần này là tác động của các thay đổi thuế gần đây - đặc biệt là thuế trước bạ và chính sách đối với người không cư trú - những yếu tố mà chúng tôi cho rằng đã làm thay đổi đáng kể triển vọng thị trường bất động sản London", bà Aneisha Beveridge, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại Hamptons, nhận định.

Số liệu mới công bố của Rightmove cho thấy các quận Westminster, Camden và Newham ghi nhận mức giảm mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước về giá chào bán trong tháng 12. Nhìn chung, giá trị bất động sản mới niêm yết tại London đi ngang so với một năm trước và khả quan hơn so với mức giảm 0,6% trên toàn quốc.

Rightmove cho biết những dấu hiệu phục hồi ban đầu đã xuất hiện, sau giai đoạn thị trường trầm lắng do các đồn đoán liên quan đến ngân sách.