Bất động sản Trung Quốc chưa hết khó

Bất chấp nỗ lực hỗ trợ từ chính phủ, chỉ số giá nhà mới ở Trung Quốc tiếp tục giảm 0,3% trong tháng 7, phản ánh tâm lý e dè và triển vọng ảm đạm của thị trường bất động sản.

Giá nhà ở Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 7, bất chấp hàng loạt biện pháp hỗ trợ từ chính quyền. Ảnh: SCMP/Edmond So.

Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia công bố ngày 15/8, giá nhà mới tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc đã giảm liên tục theo năm kể từ tháng 4/2022. Trong tháng 7, giá giảm 3,4% so với cùng kỳ, thu hẹp nhẹ so với mức giảm 3,7% của tháng 6, SCMP đưa tin.

Từ tháng 9 năm ngoái, chính quyền trung ương và địa phương đã tung ra nhiều biện pháp hỗ trợ thị trường nhà ở. Đầu tháng này, chính quyền Bắc Kinh bất ngờ gỡ bỏ hạn chế mua nhà tại các khu vực ngoại thành - động thái được giới phân tích cho rằng có thể mở đường cho các biện pháp tương tự ở Thượng Hải và Thâm Quyến.

Ngoài ra, lãi suất và tỷ lệ đặt cọc mua nhà cũng được cắt giảm, các địa phương tiếp tục nới lỏng chính sách mua nhà, ngân hàng được khuyến khích cấp vốn cho doanh nghiệp theo danh sách dự án được ưu tiên.

Tại 4 thành phố hạng nhất, giá nhà tháng 7 giảm 0,2% so với tháng trước, chậm lại so với mức giảm 0,3% của tháng 6. Quảng Châu và Thâm Quyến giảm lần lượt 0,3% và 0,6% trong quý vừa qua.

Tại Bắc Kinh, giá nhà tháng 7 giữ nguyên, trong khi Thượng Hải tăng 0,3% - nối dài chuỗi tăng giá hơn ba năm.

Dù vậy, nhu cầu với thị trường nhà ở Trung Quốc vẫn ảm đạm khi người tiêu dùng thận trọng tiếp tục tiết kiệm thay vì mua nhà, khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản thêm khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng thanh khoản kéo dài từ sau chiến dịch siết nợ toàn quốc cuối năm 2020.

Tập đoàn Evergrande - từng là nhà phát triển lớn nhất Trung Quốc - cho biết sẽ hủy niêm yết trên sàn Hong Kong (Trung Quốc) trong tháng này, gần 4 năm sau khi vỡ nợ. Các “ông lớn” khác như Country Garden, Sunac hay Vanke vẫn đang chật vật với gánh nặng nợ lớn.

Số thành phố ghi nhận giá nhà giảm tăng từ 56 trong tháng 6 lên 60 trong tháng 7. Theo ông Yan Yuejin, Phó giám đốc Viện nghiên cứu bất động sản E-House China tại Thượng Hải, ngoài yếu tố mùa vụ, xu hướng này phản ánh sự sụt giảm rõ rệt về nhu cầu nhà ở.

“Việc giảm giá ở mức vừa phải sẽ giúp cân bằng cung - cầu, nhưng điều chỉnh quá mạnh có thể gây tác động tiêu cực đến thị trường”, ông nhận định.

Sức ép với bất động sản gia tăng khi các chỉ số kinh tế khác cũng suy yếu. Doanh số bán lẻ tháng 7 chỉ tăng 3,7%, thấp hơn dự báo và giảm so với mức 4,8% của tháng 6. Sản lượng công nghiệp tăng 5,7% so với cùng kỳ - mức yếu nhất từ tháng 11/2023.

Ở thị trường nhà cũ, giá đã giảm hơn hai năm liên tiếp. Tháng 7, doanh số giảm 0,5% so với tháng trước, sau khi giảm 0,6% trong tháng 6. So với cùng kỳ, giá nhà đã giảm tới 5,9%.

Tổng vốn đầu tư bất động sản trong 7 tháng đầu năm giảm 12% so với cùng kỳ, xuống còn 5.360 tỷ nhân dân tệ ( 746,5 tỷ USD ), sâu hơn mức giảm 11,2% của 6 tháng đầu năm.

Ngân hàng Goldman Sachs nhận định: “Kể từ khi chính sách đảo chiều vào tháng 9 năm ngoái, giới hoạch định đã cố gắng đặt ‘đáy’ cho thị trường bất động sản. Chúng tôi dự báo các biện pháp nới lỏng bổ sung sẽ giúp ổn định giá nhà và hạn chế rủi ro giảm sâu trong ngành”.