Vợ Jack Ma chi 'khủng' mua lại dinh thự đặc biệt tại London

Tờ Financial Times cho biết theo hồ sơ Đăng ký đất đai của Anh và các nguồn tin am hiểu thương vụ, bà Cathy Ying Zhang đã mua căn biệt thự tại khu Belgravia vào mùa thu năm ngoái với giá 19,5 triệu bảng Anh (tương đương 26 triệu USD ).

Đáng chú ý, dinh thự trên được xếp hạng di sản cấp II và từng là trụ sở Đại sứ quán Italy trong thập niên 1920, sau đó được sử dụng làm văn phòng của Tùy viên Quốc phòng Italy.

Theo tài liệu quảng cáo, ngôi nhà có diện tích khoảng 738 m2 và sẽ được cải tạo thành nơi ở riêng, bao gồm rạp chiếu phim, thang máy cùng 6 phòng ngủ.

Dữ liệu của LonRes, đơn vị theo dõi thị trường bất động sản cao cấp ở thành phố, cho biết với mức giá 26 triệu USD , đây là dự án đắt thứ 34 tại London, đồng thời nằm trong top 0,4% các giao dịch đắt đỏ nhất năm 2024. Ban đầu, giá chào bán căn dinh thự lên đến 21,5 triệu bảng Anh (tương đương 28 triệu USD ).

Căn dinh thự bà Cathy Ying Zhang mua từng là trụ sở Đại sứ quán Italy vào thập niên 1920. Ảnh: Telegraph.

Trước đó, dinh thự từng gây chú ý trên truyền thông ngay khi được rao bán, dẫn đến nhiều đồn đoán về danh tính chủ nhân thực sự của nó.

Một trong hai đơn vị môi giới, Beauchamp Estates, tiết lộ vào năm ngoái rằng người mua bị thu hút bởi "vị trí đắc địa" và "mức độ an ninh cao" của căn nhà.

Hiện, 2 công ty môi giới Beauchamp Estates và Knight Frank, cũng như hãng luật Withers, đơn vị xử lý giao dịch thay mặt cho bà Zhang, đều từ chối đưa ra bình luận về giao dịch trên.

Như vậy, gia đình Jack Ma đã tiếp tục mở rộng khối tài sản "khổng lồ" liên quan đến bất động sản tại nước ngoài. Sau khi gây phẫn nộ với các quan chức cấp cao Trung Quốc vào năm 2020, Jack Ma dành phần lớn thời gian sống ở nước ngoài và trở nên kín tiếng hơn về đời tư.

Trong những năm gần đây, gia đình Jack Ma đã mở rộng danh mục đầu tư bất động sản toàn cầu. Cụ thể vào năm ngoái, bà Zhang đã chi khoảng 45 triệu SGD (tương đương 45 triệu USD ) để mua 3 căn shophouse liền kề ở Singapore.

Bà cũng là cổ đông duy nhất của một công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) mà Jack Ma sử dụng để mua một lâu đài và vườn nho ở Pháp, theo các tài liệu mà Financial Times từng đưa tin.

Các tập đoàn công nghệ Trung Quốc ngày càng thận trọng trong việc chi tiêu ở nước ngoài. Để đảm bảo tính an toàn, nhiều thương vụ bất động sản được thực hiện thông qua các công ty vỏ bọc ẩn danh đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI).

Vào năm 2015, gia đình của tỷ phú sáng lập Alibaba còn từng bỏ tiền mua một ngôi nhà sang trọng trên đỉnh Victoria Peak (Hong Kong, Trung Quốc), thông qua chuỗi công ty BVI. Nơi đây từng thuộc quyền sở hữu của chính phủ Bỉ và là nơi ở của Tổng lãnh sự.

Vào năm 2015, Wall Street Journal đưa tin Jack Ma đã chi 23 triệu USD để mua một khu đất rộng 28.100 mẫu Anh (khoảng 11.400 ha) tại khu rừng Adirondacks (New York, Mỹ).

Người phát ngôn của ông khi đó cho biết việc mua khu đất này chủ yếu phục vụ mục đích bảo tồn thiên nhiên, với suối cá hồi, chuồng ngựa và cơ sở sản xuất siro cây phong.