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Thể thao World Cup 2026

Lời nguyền Quả bóng vàng vẫn chưa có lời giải

  • Thứ tư, 15/7/2026 08:52 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước Pháp ở bán kết World Cup 2026 kéo dài lời nguyền đã tồn tại gần 70 năm với các chủ nhân Quả bóng vàng.

Dembele cùng tuyển Pháp dừng bước ở bán kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành quyền vào chung kết World Cup 2026. Kết quả này không chỉ chấm dứt giấc mơ vô địch của "Les Bleus", mà còn khiến lời nguyền Quả bóng vàng tại World Cup tiếp tục tồn tại.

Ousmane Dembele, đương kim Quả bóng vàng, được kỳ vọng sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử vừa giữ danh hiệu "Cầu thủ hay nhất thế giới", vừa nâng cúp vàng thế giới. Tuy nhiên, thất bại trước Tây Ban Nha khiến tiền đạo người Pháp lỡ hẹn với cột mốc đặc biệt.

Kể từ khi France Football trao Quả bóng vàng lần đầu vào năm 1956, chưa từng có cầu thủ nào đăng quang World Cup khi đang là đương kim chủ nhân của danh hiệu cá nhân cao quý này.

Nhiều huyền thoại từng bất lực trước "lời nguyền". Năm 1970, Gianni Rivera cùng Italy thua Brazil ở chung kết. Johan Cruyff thất bại cùng Hà Lan trước Tây Đức năm 1974, còn Karl-Heinz Rummenigge cũng về nhì cùng Tây Đức tại World Cup 1982.

Bóng đá Brazil từng hai lần nếm trải nỗi đau tương tự. Ronaldo Nazario, Quả bóng vàng 1997, gục ngã trước Pháp ở trận chung kết World Cup 1998. Ronaldinho, chủ nhân Quả bóng vàng 2005, cùng Brazil dừng bước ở tứ kết World Cup 2006 sau thất bại trước chính đội tuyển Pháp.

Lionel Messi cũng không ngoại lệ. Khi bước vào World Cup 2010 với tư cách đương kim Quả bóng vàng, anh cùng Argentina bị Đức loại ở tứ kết. Cristiano Ronaldo cũng chưa từng phá dớp khi rời World Cup 2014 từ vòng bảng và dừng bước ở vòng 16 đội năm 2018.

Đến World Cup 2026, Dembele trở thành cái tên mới nhất nối dài danh sách những chủ nhân Quả bóng vàng không thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch thế giới.

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Đào Trần

Quả bóng vàng Ousmane Dembele World Cup 2026 Quả bóng vàng lời nguyền

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    12 phút trước 09:00 15/7/2026

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    N'Golo Kante chưa được sử dụng dù chỉ một phút sau khi Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7.

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