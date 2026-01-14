Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn nho mỗi ngày?

Duy trì ăn nho mỗi ngày sẽ mang lại những thay đổi kinh ngạc cho cơ thể mà ngay cả thực phẩm đắt tiền cũng khó lòng sánh kịp.

Quả nho là món ăn vặt nhanh gọn, thơm ngon, tiện lợi để thưởng thức tại nhà hoặc khi di chuyển. Nó có nhiều màu sắc đa dạng như xanh lá, đỏ, đen, có thể ăn nho tươi, nho khô, thạch hay nước ép.

Nhờ hàm lượng dinh dưỡng và chất chống oxy hóa cao, nho mang lại nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe. Theo Healthline, dưới đây là những thay đổi tích cực của cơ thể khi bạn duy trì thói quen ăn nho mỗi ngày.

Cơ thể được bổ sung các chất dinh dưỡng đa dạng

Nho chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng. Chỉ 1 cốc nho đỏ hoặc nho xanh tươi (151g) cung cấp:

Năng lượng: 104 calo

Carbohydrate: 27 gram

Protein: 1 g

Chất béo: 0,2 g

Chất xơ: 1,4 g

Đồng: 21% giá trị nhu cầu hàng ngày (DV)

Vitamin K: 18% DV

Vitamin B1: 9% DV

Vitamin B2: 8% DV

Vitamin B6: 8% DV

Kali: 6% DV

Vitamin C: 5% DV

Mangan: 5% DV

Vitamin E: 2% D

Loại quả này là nguồn cung cấp dồi dào đồng và vitamin K. Đồng tham gia vào quá trình sản xuất năng lượng, trong khi vitamin K đóng vai trò quan trọng đối với quá trình đông máu và xương chắc khỏe.

Ăn nho mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe.

Giúp hạ huyết áp

Một cốc nho (151 gram) cung cấp khoảng 6% nhu cầu kali hàng ngày (DV). Kali là khoáng chất cần thiết để duy trì mức huyết áp khỏe mạnh bằng cách làm giãn mạch và đào thải natri.

Các hợp chất có trong nho còn giúp ngăn ngừa tình trạng hẹp động mạch, tĩnh mạch - những yếu tố có thể làm tăng huyết áp. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ăn một số loại trái cây, chẳng hạn như táo và nho, có thể thúc đẩy các mạch máu khỏe mạnh.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Resveratrol trong quả nho hoạt động như một chất chống oxy hóa và ngăn chặn sự phát triển cũng như lan rộng của các tế bào ung thư trong cơ thể. Các chất chống oxy hóa khác như quercetin, anthocyanin và catechin cũng góp phần tăng cường tác dụng này của nho.

Hỗ trợ giảm đường huyết

Nho có GI dao động từ 49 đến 59, tùy thuộc vào từng loại. Với mức GI này, nho nằm trong khoảng thấp đến trung bình, nghĩa là chúng có thể làm tăng lượng đường trong máu chậm hoặc ở mức vừa phải, chứ không gây tăng đột ngột.

Các hợp chất trong nho cũng có thể giúp cải thiện các chỉ số phản ứng insulin. Ăn nho vừa hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ tiểu đường và các biến chứng liên quan.

Tốt cho mắt

Các hợp chất thực vật trong nho như resveratrol có thể giúp bảo vệ mắt khỏi những bệnh lý về mắt thường gặp. Resveratrol được phát hiện có khả năng bảo vệ các tế bào võng mạc trong mắt người khỏi tác hại của tia UVA. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) - một bệnh về mắt phổ biến.