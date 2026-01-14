Bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy được BHYT chi trả 3,57 tỷ đồng

Năm 2025, TP.HCM ghi nhận hơn 31 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng chi phí trên 41.000 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ BHYT đã thanh toán 32.326 tỷ đồng.

Bảo hiểm y tế chi trả hàng tỷ đồng cho một ca bệnh. Ảnh minh hoạ: BVCC.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết đến cuối năm 2025, toàn thành phố có gần 12,9 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Trong năm qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận hơn 31 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT, với tổng chi phí ước tính 41.319 tỷ đồng . Trong số này, quỹ BHYT đã thanh toán 32.326 tỷ đồng .

Đáng chú ý, mức chi trả cao nhất từ quỹ bảo hiểm y tế trong năm 2025 dành cho một bệnh nhân 25 tuổi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, với tổng số tiền lên tới 3,57 tỷ đồng . Người bệnh mắc chứng máu khó đông do thiếu yếu tố VIII di truyền. Trường hợp có mức chi trả lớn thứ hai là bệnh nhân 36 tuổi điều trị tại Bệnh viện Quân y 175, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 2,11 tỷ đồng do nhiễm trùng huyết.

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, năm 2026 sẽ có nhiều thay đổi liên quan đến quyền lợi và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Do đó, số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được dự báo sẽ tăng cao so với cùng kỳ, kéo theo chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế có thể tăng khoảng 15-18% so với năm 2025.

Sau quá trình sáp nhập, TP.HCM mới có quy mô dân số hơn 14 triệu người. Tính đến ngày 31/12/2025, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn vẫn duy trì ở mức gần 12,9 triệu người. Đặc điểm nổi bật của thành phố là nhóm người vừa tham gia bảo hiểm xã hội vừa tham gia bảo hiểm y tế chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu người tham gia bảo hiểm y tế.

Lý giải điều này, Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết thành phố là địa phương có tỷ lệ lao động làm việc theo hợp đồng cao nhất cả nước, tập trung nhiều doanh nghiệp và khu công nghiệp. Theo quy định, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đồng thời phải tham gia bảo hiểm y tế, khiến nhóm này chiếm ưu thế trong cơ cấu người tham gia bảo hiểm y tế tại thành phố.

Trước đó, ngày 14/11, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND, thống nhất chủ trương hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và người dân từ 65 đến 75 tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Chủ trương này nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2026 có trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bao phủ toàn dân vào năm 2030.

Theo ước tính, trong năm 2026, ngân sách TP.HCM sẽ hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 2 triệu học sinh, sinh viên và khoảng 530.000 người trong độ tuổi từ 65 đến 75, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng .