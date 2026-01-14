Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CSGT dẫn đường cho xe chở sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện

  • Thứ tư, 14/1/2026 15:08 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã dùng xe cảnh sát dẫn đường để kịp thời đưa sản phụ H tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba.

Bé trai được sinh ra trong lúc lực lượng cảnh sát giao thông chở chị H. đi cấp cứu. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.

Sáng 14/1, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (đóng ở tỉnh Nghệ An; phân đội ở tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một sản phụ sinh con trên đường vào viện.

Vào khoảng 6 giờ cùng ngày, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4, do Thiếu tá Uông Văn Điệp làm tổ trưởng, đang trong quá trình hết ca trở về đơn vị.

Khi đến km 995 đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn giao nhau với đường cao tốc Vũng Áng-Bùng-Vạn Ninh-Cam Lộ (nút giao Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), tổ công tác gặp ôtô biển kiểm soát 73A-332.04.

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Sỹ (trú xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe ôtô chở theo chị N.T.K.H. đang chuyển dạ.

Trước tình huống khẩn cấp, Tổ công tác đã dùng xe cảnh sát dẫn đường để kịp thời đưa chị H. tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba (thuộc phường Đồng Hới).

Trong quá trình di chuyển, chị H. đã sinh một bé trai nặng khoảng 3,2 kg. Hiện, mẹ và bé được chăm sóc y tế chu đáo, sức khỏe ổn định.

https://www.vietnamplus.vn/canh-sat-giao-thong-dan-duong-cho-xe-cho-san-phu-chuyen-da-den-benh-vien-post1088331.vnp

Vietnam+ / Thanh Thủy

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

