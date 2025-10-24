Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Lợi dụng mưa bão xả thải, trang trại lợn bị phạt 320 triệu đồng

  • Thứ sáu, 24/10/2025 13:32 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 320 triệu đồng đối với Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng.

Theo Quyết định số 1117/QĐ-XPHC, Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng (địa chỉ thôn Bưởi Rỏi, xã Phú Trạch) đã đưa dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghệ cao vào hoạt động khi chưa có giấy phép môi trường, vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 14 Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Phat trang trai lon anh 1

Người dân phản ánh trang trại lợn này đã lợi dụng mưa bão xả thải ra môi trường.

Với vi phạm này, doanh nghiệp bị phạt tiền 320 triệu đồng và đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải trong thời gian 4,5 tháng kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Sở NN-MT yêu cầu công ty nộp phạt trong vòng 10 ngày, nếu quá hạn bị cưỡng chế và phải nộp thêm 0,05% tiền phạt mỗi ngày chậm nộp.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp di dời dự án, do vị trí thực hiện dự án đã được UBND huyện Quảng Trạch (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết và được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Phat trang trai lon anh 2

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước ở trang trại lợn đi kiểm tra.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã có bài viết nêu việc người dân phản ánh trang trại lợn của Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng lợi dụng mưa bão để xả thải ra môi trường. Sau khi vào cuộc kiểm tra, Sở NN-MT yêu cầu công ty này dừng hoạt động để làm rõ các vi phạm về môi trường, dẫn đến quyết định xử phạt nói trên.

Xử phạt nữ ca sĩ dừng xe giữa đường, hút 'bóng cười' trước mặt CSGT

Nữ tài xế Đ.K.T là một ca sĩ đã ngồi trên ghế lái và lấy ba quả bóng chứa khí N2O (bóng cười) ra hút trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và người dân ở Đà Nẵng.

14:32 21/10/2025

Phạt tiệm vàng bán vòng đeo tay phong thủy

Cơ quan quản lý thị trường tại Vĩnh Long quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một tiệm vàng bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và tịch thu 23 chiếc vòng đeo tay vàng.

06:34 19/10/2025

Bị phạt 7 triệu đồng, người phụ hồ xin 'xử nhẹ'

Bị lực lượng CSGT phạt 7 triệu đồng vì nồng độ cồn, người đàn ông làm nghề phụ hồ xin “xử nhẹ” do tiền công mỗi ngày được 300.000đ.

19:32 20/10/2025

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

