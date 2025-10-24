Lợi dụng mưa bão xả thải, trang trại lợn bị phạt 320 triệu đồng

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 320 triệu đồng đối với Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng.

Theo Quyết định số 1117/QĐ-XPHC, Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng (địa chỉ thôn Bưởi Rỏi, xã Phú Trạch) đã đưa dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghệ cao vào hoạt động khi chưa có giấy phép môi trường, vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 14 Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Người dân phản ánh trang trại lợn này đã lợi dụng mưa bão xả thải ra môi trường.

Với vi phạm này, doanh nghiệp bị phạt tiền 320 triệu đồng và đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải trong thời gian 4,5 tháng kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Sở NN-MT yêu cầu công ty nộp phạt trong vòng 10 ngày, nếu quá hạn bị cưỡng chế và phải nộp thêm 0,05% tiền phạt mỗi ngày chậm nộp.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp di dời dự án, do vị trí thực hiện dự án đã được UBND huyện Quảng Trạch (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết và được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước ở trang trại lợn đi kiểm tra.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã có bài viết nêu việc người dân phản ánh trang trại lợn của Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng lợi dụng mưa bão để xả thải ra môi trường. Sau khi vào cuộc kiểm tra, Sở NN-MT yêu cầu công ty này dừng hoạt động để làm rõ các vi phạm về môi trường, dẫn đến quyết định xử phạt nói trên.