Phạt tiệm vàng bán vòng đeo tay phong thủy

Cơ quan quản lý thị trường tại Vĩnh Long quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một tiệm vàng bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và tịch thu 23 chiếc vòng đeo tay vàng.

Trước đó, ngày 7/10, đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long kiểm tra đột xuất tiệm vàng M.H (phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long). Đoàn kiểm tra phát hiện quầy trưng bán 23 chiếc vòng đeo tay không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá gần 70 triệu đồng.

Theo trình bày của giám đốc công ty vàng, số vòng đeo tay phong thủy mua của tiếp thị từ An Giang mang đến bán, nhưng không biết người bán là ai, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ vòng tay.

Lực lượng chức năng kiểm tra tiệm vàng.

Đội QLTT số 2 ra quyết định xử phạt công ty trên số tiền 50 triệu đồng và tịch thu 23 chiếc vòng đeo tay, với vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong tháng 10/2025, lực lượng QLTT kiểm tra 156 vụ, phát hiện 133 vụ vi phạm, đã xử lý 117 vụ với số tiền xử phạt hành chính gần 700 triệu đồng; tịch thu hàng hóa trị giá hơn 600 triệu đồng; buộc tiêu hủy hơn 1.300 bao thuốc lá điếu nhập lậu; tang vật vi phạm trị giá hơn 1,2 tỷ đồng .