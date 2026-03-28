Lời đề nghị giá 60 triệu euro dành cho Fernandes

Galatasaray bất ngờ nhắm đến Bruno Fernandes và sẵn sàng đặt anh vào trung tâm dự án đầy tham vọng.

Galatasaray có thể giúp Bruno giành danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ muốn nâng tầm bằng bản hợp đồng mang tính biểu tượng. Theo Fichajes, Galatasaray sẵn sàng chi khoảng 60 triệu euro để thuyết phục MU nhả người. Dù Fernandes vẫn còn hợp đồng đến năm 2027, ban lãnh đạo Galatasaray tin rằng hè này là cơ hội phù hợp để mở đàm phán với MU.

Ở tuổi 31, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn duy trì phong độ đỉnh cao với 8 bàn thắng và 17 kiến tạo sau 30 trận mùa này. Khả năng sáng tạo, nhãn quan chiến thuật và tố chất thủ lĩnh của anh được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống tấn công mà Galatasaray đang xây dựng.

Nếu thương vụ thành công, Fernandes sẽ đóng vai trò nhạc trưởng, kết nối tuyến giữa với hàng công gồm những cái tên đáng chú ý như Victor Osimhen, Noa Lang hay Gabriel Sara. Sự kết hợp giữa khả năng chuyền bóng tinh tế của Fernandes và tốc độ, sức mạnh của các tiền đạo hứa hẹn tạo nên một hàng công biến hóa tại Rams Park.

Bản thân Fernandes được cho là cũng cân nhắc thử thách mới, đặc biệt khi Galatasaray đưa ra một dự án giàu tham vọng. Nếu MU không thể giành vé dự Champions League mùa tới, khả năng họ để mất tiền vệ đội trưởng hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngoài Galatasaray, một số CLB lớn tại châu Âu được cho là theo dõi sát tình hình, trong khi các đội bóng Saudi Pro League cũng sẵn sàng đưa ra những đề nghị tài chính hấp dẫn cho Fernandes.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

