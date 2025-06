Lời đề nghị của De Bruyne làm khó MU

Theo truyền thông Anh, HLV Conte hỏi De Bruyne về Jack Grealish - cầu thủ gần như chắc chắn sẽ chia tay sân Etihad sau khi bị loại khỏi đội hình tham dự FIFA Club World Cup 2025 của Man City.

De Bruyne gia nhập Napoli đầu tháng này và mong rằng những lời giới thiệu tích cực của mình là cơ sở để Conte đưa Grealish về Italy. Man City sẵn sàng bán lỗ Grealish so với mức giá 100 triệu bảng trả cho Aston Villa cách đây 4 năm.

Grealis phải giảm lương, vì Napoli chỉ có thể trả cho anh hơn một nửa thu nhập 300.000 bảng mỗi tuần ở Man City. Grealish được cho là sẵn sàng chấp nhận để có cơ hội trở lại đội tuyển Anh và dự World Cup 2026. Everton cũng muốn có Grealish như bản hợp đồng đình đám, nhưng sức hút từ Napoli mạnh mẽ hơn.

Napoli có khoảng 45 triệu bảng để chi cho một trong hai cầu thủ Grealish hoặc Alejandro Garnacho của MU, nhưng sẽ chỉ mua một người. Động thái của De Bruyne đẩy MU vào thế khó bởi CLB chủ sân Old Trafford chưa tìm được đối tác mua đứt Garnacho.

Nếu thương vụ chiêu mộ Grealish thành công, đội bóng của Conte có thể bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch Serie A mùa mới với tận 6 ngôi sao từng thi đấu tại Premier League trong đội hình.

Scott McTominay, cựu sao MU, giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Serie A mùa trước. Anh đá cặp với Billy Gilmour, cựu cầu thủ Chelsea và Brighton, ở khu vực giữa sân. Romelu Lukaku, một cựu sao MU khác, cũng khoác áo Napoli. Tiền vệ Philip Billing của Bournemouth gia nhập Napoli vào tháng 1/2025 và có thể ký hợp đồng dài hạn với đội bóng.

Man City sẵn sàng cho Grealish ra đi theo dạng cho mượn, đặc biệt nếu Napoli cam kết mua đứt anh sau một mùa giải.

