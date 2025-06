Sancho gật đầu với Napoli

Tuy nhiên, dù cầu thủ người Anh “gật đầu”, thương vụ vẫn chưa thể hoàn tất khi hai CLB chưa thống nhất mức phí chuyển nhượng. Theo Sky Sports, Man United yêu cầu 25 triệu euro, trong khi Napoli - dưới thời HLV Antonio Conte - nỗ lực đàm phán để giảm con số này. Sancho được xem là mảnh ghép tiềm năng cho cuộc tái thiết của đội bóng miền Nam nước Italy sau một mùa giải sa sút phong độ.

Được chiêu mộ với mức giá hơn 85 triệu euro từ Borussia Dortmund vào năm 2021, Sancho chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng tại Old Trafford. Mâu thuẫn với HLV Erik ten Hag khiến anh bị loại khỏi đội hình chính, và bản hợp đồng cho mượn trở lại Dortmund hay sang Chelsea thời gian qua chỉ là giải pháp tạm thời. Dù vẫn thể hiện được một số tố chất, tương lai của anh tại Premier League gần như đã khép lại.

Việc Sancho đồng ý sang Napoli là bước tiến quan trọng, nhưng “Quỷ đỏ” vẫn đang giữ quan điểm cứng rắn về tài chính. Trong bối cảnh cần thanh lý đội hình và tái cơ cấu lực lượng, Man United sẽ cân nhắc giữa việc thu hồi vốn hay chấp nhận “cắt lỗ” để giải phóng quỹ lương.

Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là một cơ hội quý giá để Sancho làm lại từ đầu. Với môi trường mới, hệ thống chiến thuật phù hợp và sự tin tưởng từ Conte, ngôi sao người Anh hoàn toàn có thể trở lại là chính mình. Về phía Napoli, đây sẽ là một bản hợp đồng tiềm năng - vừa giàu chất lượng, vừa mang tính đầu tư dài hạn.

