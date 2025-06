Thương vụ Grealish dễ đổ bể

Đội bóng vô địch Serie A muốn chiêu mộ Grealish trong mùa hè này khi Antonio Conte muốn tiếp tục xây dựng đội hình mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo The Telegraph, thương vụ đối mặt với vấn đề lớn khi Napoli cân nhắc rút lui khỏi cuộc đàm phán.

Câu lạc bộ Italy không thể đáp ứng mức lương 300.000 bảng/tuần của Grealish. Điều này đồng nghĩa Man City sẽ phải chi trả một phần, có thể lên đến 50% mức lương của tuyển thủ Anh để thương vụ được thông qua.

Man City được cho là "lạc quan" rằng có thể bán Grealish trong kỳ chuyển nhượng này, nhưng một bản hợp đồng cho mượn là lựa chọn thực tế hơn. Ở tuổi 29, Grealish khao khát được thi đấu thường xuyên trong mùa giải 2025/26 để thuyết phục HLV Thomas Tuchel cho kỳ World Cup 2026.

Tuchel gợi ý rằng Grealish cần ra sân thường xuyên hơn sau một mùa giải đáng thất vọng. Napoli không phải là câu lạc bộ duy nhất quan tâm đến Grealish. Các đội bóng Aston Villa, Newcastle, Milan và Everton cũng theo dõi sát sao tình hình của cầu thủ này.

Grealish không còn cơ hội tiếp tục gắn bó với đội bóng chủ sân Etihad. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin: "Grealish không nằm trong kế hoạch dài hạn của Pep Guardiola".

Mặc dù từng góp công lớn giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử mùa giải 2022/23, Grealish dần đánh mất vị trí trong đội hình chính thức. Mùa giải vừa qua, anh sa sút phong độ và thường xuyên phải ngồi dự bị, đỉnh điểm là việc bị loại khỏi đội hình thi đấu trong trận chung kết FA Cup.

