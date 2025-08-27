Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lời cảm ơn của ban tổ chức concert 'Việt Nam trong tôi'

  • Thứ tư, 27/8/2025 07:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Concert “Việt Nam trong tôi” do Bộ VHTTDL tổ chức đã khép lại với nhiều xúc động và yêu thương. Đặc biệt, chương trình đã quyên góp được 4,2 tỷ đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 5

concert quoc gia cam xuc anh 1

Concert Việt Nam trong tôi diễn ra tối ngày 26/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Ban tổ chức concert Việt Nam trong tôi (Bộ VHTTDL) trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý khán giả đã không quản ngại thời tiết mưa gió, vẫn đến tham dự, cổ vũ và lan tỏa tinh thần nhân ái trong đêm nhạc vừa qua.

Sự hiện diện và tình cảm chân thành của quý khán giả đã tiếp thêm sức mạnh cho chương trình, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam trong lúc đồng bào miền Trung đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 5.

concert quoc gia cam xuc anh 2

BTC có chương trình quyên góp để sẻ chia với đồng bào miền Trung do ảnh hưởng của bão số 5.

Chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn khi chương trình đã nhận được sự ủng hộ với tổng số tiền lên đến 4,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến tận tay những người dân miền Trung đang gặp khó khăn, góp phần giúp họ vượt qua giai đoạn đầy thử thách này.

Việt Nam trong tôi không chỉ là một đêm nhạc - đó là nơi hội tụ của lòng nhân ái, tình yêu thương, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào sự tử tế. Một lần nữa, Bộ VHTTDL xin chân thành cảm ơn quý khán giả, các nghệ sĩ, các nhà hảo tâm và toàn bộ đội ngũ tham gia chương trình đã góp phần tạo nên một đêm nhạc đầy ý nghĩa và xúc động, góp phần ghi thêm một dấu ấn trong bản hòa ca giàu cảm xúc hướng tới Quốc khánh của toàn thể dân tộc Việt Nam ta.

concert quoc gia cam xuc anh 3

Bất chấp thời tiết mưa gió, các nghệ sĩ cùng khán giả hòa mình trong đêm nhạc cảm xúc.

Khải Hưng/Báo Văn Hóa

