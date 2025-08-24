Trong đêm diễn gần đây, Bức Tường gây ấn tượng khi vừa giữ tinh thần rock quen thuộc, vừa thể hiện sự chuyển mình qua loạt sáng tác mới.

Sau khi thủ lĩnh Trần Lập không còn, những thành viên còn lại của Bức Tường vẫn tiếp tục miệt mài trên con đường nghệ thuật. Song không chỉ phục vụ khán giả bằng những ca khúc cũ và chất nhạc từng làm nên thương hiệu của nhóm, trong dòng chảy liên tục chuyển biến của nhạc Việt, ban nhạc rock huyền thoại rõ ràng vẫn có không ít sự thay đổi, chuyển mình để có thể tồn tại và phát triển.

Tối 22/8, Bức Tường, mà giờ đây các sáng tác được truyền tải qua giọng của rocker đầy nội lực Trần Anh Khoa, đã cho thấy sự khác biệt đáng kể ở sân khấu của Cat&Mouse Live Music.

Các thành viên Bức Tường thay đổi

Như Phạm Anh Khoa chia sẻ trước đêm diễn, sự thiếu vắng thủ lĩnh Trần Lập không chỉ là mất mát lớn về mặt tinh thần mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của Bức Tường. Trong bối cảnh đó, từng cá nhân trong ban nhạc đã có những thay đổi và bước tiến rõ rệt. Đơn cử, hầu hết thành viên hiện nay đều tham gia vào vai trò sáng tác, khiến các sản phẩm mới cũng như phong cách chơi nhạc của Bức Tường có nhiều đổi khác.

Trong đêm nhạc, bên cạnh những ca khúc đã có tuổi đời hàng chục năm như Tâm hồn của đá, Bông hồng thủy tinh…, nhóm cũng trình diễn các sáng tác thuộc album gần đây như Mùa hè đi qua, Bông hồng xanh, Cân bằng. Nhờ đó, buổi diễn đem đến sự đa dạng trong âm nhạc: vừa có chất sử thi, nồng nàn trong ca từ vốn quen thuộc của Bức Tường trước đây, vừa có sự tươi trẻ, phóng khoáng ở giai đoạn sau này.

Các thành viên Bức Tường đều tham gia vào quá trình sáng tác.

Với kinh nghiệm thuộc hàng lão luyện, các nhạc công của Bức Tường đã đem đến một không khí rock bùng nổ tại Cat&Mouse Live Music. Mở đầu bằng Tâm hồn của đá với chất hard rock phóng khoáng, cứng cỏi, tay trống Phạm Trung Hiếu đem đến những âm thanh bass drum mạnh mẽ, với tiết tấu được kiểm soát tốt. Trong khi đó, tiếng riff guitar gọn gàng, với nhịp điệu dồn dập của nhóm trưởng Trần Tuấn Hùng tạo nên lớp áo gai góc cho bài hát, còn những ngón đàn từ bassist Nguyễn Minh Đức lại trở thành xương sống vững chắc cho tiết mục.

Ở những sáng tác mới, Bông hồng xanh với chất rock ballad, điển hình là việc xây dựng giai điệu trên nền nhịp 6/8, mang đến những khoảnh khắc nhẹ nhàng cho đêm diễn, phần nào giãn bớt không khí kịch tính xuyên suốt. Bên cạnh đó, Tự do do Phạm Anh Khoa sáng tác lại mang đến cảm giác hào sảng, tươi trẻ, với giai điệu dễ tiếp cận đại chúng.

Trong những sáng tác mới, Mùa hè đi qua được xem là phần thể hiện rõ ràng nhất tinh thần của Bức Tường giai đoạn này. Ở đêm diễn, ca khúc này vừa tạo cảm giác rực rỡ của tuổi trẻ, vừa lồng ghép được những chiêm nghiệm của một người đàn ông trưởng thành về tình yêu đã đi qua.

Đoạn lead đầy điệu nghệ của guitarist Vũ Văn Hà trở thành điểm sáng về phần nhạc cụ của tiết mục. Chưa kể, sự ăn ý của các thành viên sau hàng chục năm làm việc cùng nhau cũng tạo nên cảm giác phần trình diễn giống như những màn đối thoại bằng âm nhạc, thay vì là những sự thể hiện cá nhân riêng lẻ.

Phạm Anh Khoa làm mới Bức Tường

Bên cạnh những bước chuyển của các thành viên, sự thay đổi trong giọng ca chính cũng là yếu tố quan trọng, thổi luồng gió mới vào âm nhạc của Bức Tường. Khác với cái chất phóng khoáng, giàu tự sự trước đây của thủ lĩnh Trần Lập, Phạm Anh Khoa lại được biết đến như một rocker hoang dã, với nguồn năng lượng dữ dội.

Ở album gần đây, nguồn năng lượng đó được kiềm hãm phần nào để phù hợp với tinh thần của nhóm và của ca khúc. Song khi bước lên sân khấu trình diễn live, Phạm Anh Khoa vẫn là chính anh như bao năm qua, với nội lực dữ dội lấn át mọi thứ.

Dù trong phần trình diễn nào - từ âm thanh dày đặc, mang âm hưởng heavy metal ở Ra khơi, đến những phương diện nhẹ nhàng hơn của rock như trong Bông hồng thủy tinh - khán giả vẫn dễ dàng cảm nhận được sự máu lửa của Phạm Anh Khoa. Với chất giọng khàn, dày, hơi thô ráp, nam ca sĩ mang đến sự gai góc nhất định cho âm nhạc của Bức Tường.

Sự dữ dội của Trần Anh Khoa làm mới Bức Tường.

Bên phần trình diễn của các nghệ sĩ, không gian âm nhạc tại Cat&Mouse Live Music cũng góp phần giúp trải nghiệm thưởng thức rock thêm phần ấn tượng. Hệ thống âm thanh với công suất lớn, dàn đèn ánh sáng được bố trí thông minh, giúp người nghe dễ dàng hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt.

Không chỉ dừng ở phần trình diễn, Cat&Mouse Live Music tạo điều kiện để khán giả tiếp cận nghệ sĩ ở khoảng cách gần. Sân khấu thấp, không gian vừa đủ, khiến mỗi tiết mục diễn ra trong sự tương tác trực tiếp. Người nghe có thể cảm nhận rõ âm nhạc, đồng thời quan sát cách các nhạc công phối hợp, giữ nhịp và xử lý kỹ thuật ngay trên sân khấu.

Sự hiện diện vừa hoài niệm mà cũng vừa mới mẻ của âm nhạc Bức Tường, kết hợp cùng không gian biểu diễn đạt tiêu chuẩn cao, đã tạo nên một tổng thể tròn trịa. Điều đó giúp trải nghiệm của khán giả trở nên trọn vẹn hơn, không chỉ ở phần nghe mà còn ở cách họ cảm nhận tinh thần của rock.