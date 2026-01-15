Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng

|
Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng. Ảnh: TTXVN.
Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, xin chân thành cảm ơn:
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí tướng lĩnh, lão thành cách mạng; các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các tỉnh, thành phố; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, tổ chức, báo, đài trong và ngoài Quân đội; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long cùng họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi thư, điện chia buồn, gửi vòng hoa viếng, dự Lễ truy điệu và tiễn đưa Đại tướng Lê Văn Dũng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.