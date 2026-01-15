Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng gửi lời cảm ơn các cơ quan, đoàn thể, các cá nhân đã đến viếng, gửi điện chia buồn, vòng hoa viếng, dự Lễ truy điệu tiễn đưa Đại tướng.

Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng. Ảnh: TTXVN.

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, xin chân thành cảm ơn:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí tướng lĩnh, lão thành cách mạng; các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các tỉnh, thành phố; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, tổ chức, báo, đài trong và ngoài Quân đội; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long cùng họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi thư, điện chia buồn, gửi vòng hoa viếng, dự Lễ truy điệu và tiễn đưa Đại tướng Lê Văn Dũng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về nơi an nghỉ cuối cùng.