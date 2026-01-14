Sáng nay tổ chức Lễ tang đại tướng Lê Văn Dũng

Sáng nay, 14/1, Lễ tang đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, TP.HCM.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đại tướng Lê Văn Dũng theo nghi thức cấp Nhà nước, nhằm tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của ông.

Đại tướng Lê Văn Dũng.

Ban Bí thư Trung ương Đảng thành lập Ban Lễ tang Nhà nước do Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm Trưởng ban.

Linh cữu đại tướng Lê Văn Dũng quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, TP.HCM. Lễ viếng diễn ra từ 6h đến 10h30 ngày 14/1 (tức 26/11 năm Ất Tỵ). Lễ truy điệu tổ chức lúc 10h30 cùng ngày. Lễ an táng diễn ra từ 17h30 ngày 14/1 tại đất nhà, số 702 ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.

Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25/12/1945 tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long), tham gia cách mạng ngày 14/5/1963, vào Đảng ngày 23/9/1965.

Quá trình công tác trong Quân đội, Đại tướng Lê Văn Dũng đã có nhiều năm gắn bó với Sư đoàn 9 thuộc Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34). Sau đó được bổ nhiệm giữ các chức vụ Phó tư lệnh thứ nhất Quân đoàn 4; Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7, Tư lệnh Quân đoàn 4, Tư lệnh Quân khu 7.

Giai đoạn 1997-2011, Đại tướng Lê Văn Dũng lần lượt giữ các chức vụ Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Đại tướng Lê Văn Dũng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, khóa IX, khóa X; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, khóa X; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); đại biểu Quốc hội khóa XI, khóa XII.

Ông được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm Thiếu tướng (năm 1989), Trung tướng (năm 1998), Thượng tướng (năm 2003), Đại tướng (năm 2007).

Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đại tướng Lê Văn Dũng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, Đại tướng Lê Văn Dũng đã từ trần vào ngày 9/1/2026, hưởng thọ 81 tuổi.